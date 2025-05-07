Haikou ile Londra Arasında Yeni Hava Rotası Başladı

HAİKOU, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en güneyinde yer alan Hainan ada eyaletinin merkezi Haikou ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında yeni bir direkt hava rotası başlatıldı.

Çarşamba günü açılan hatta, Hainan Havayolları'na ait geniş gövdeli Boeing 787 tipi uçaklar kullanılacak ve haftada bir gidiş-dönüş seferi yapılacak.

Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı yetkilileri, uluslararası ve bölgesel uçuş ağını genişletme çalışmaları çerçevesinde Haikou ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Haikou ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasındaki uçuşların sıklığını artırmayı planladıklarını açıkladı.

Bu çalışmalarla, havalimanının Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerine hizmet veren bölgesel bir havacılık merkezi haline dönüşmesine hız verilmesi, Hainan'ınsa uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi olarak gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.