Hafter güçleri: 'Libya'da 21 Mısırlı Kıpti'nin öldürülmesini planlayan DAEŞ yöneticisi öldürüldü'

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri güçler, Sirte kentinde 2015 yılında 21 Mısırlı Kıpti'nin kaçırıldıktan sonra öldürülmesini planlayan terör örgütü DAEŞ'in yöneticilerinden Mehdi Danku'nun öldürüldüğünü duyurdu.

Hafter güçlerine bağlı Moral Motivasyon İdaresi Başkanı Halid el-Mahcub, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tarık bin Ziyad Tugayı'na bağlı özel bir operasyon gücü, ülkenin güneyinde terörist Mehdi Danku'yu öldürdü." ifadelerine yer verdi.

Operasyonun bir dizi soruşturma, takip, incelemenin yanı sıra Danku'nun kaçma ve saklanma girişimlerinin ardından gerçekleştiğine dikkati çeken Mahcub, Danku'yu "Mısırlı Kıptilerin katledilmesi başta olmak üzere çeşitli suçların planlayıcısı olduğu için en tehlikeli terörist unsurlardan biri" olarak nitelendirdi.

Mahcub ayrıca Danku'nun yanındaki DAEŞ mensubu İsman Nur'un da alıkonulduğunu aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Terör örgütü DEAŞ, 15 Şubat 2015'te, bu tarihten üç gün önce kaçırdığı 21 Mısırlı Kıpti'nin öldüğünü gösteren video kaydını yayınlamıştı.

Libya Başsavcılığı Eylül 2017'de 21 Mısırlı Kıpti'nin öldürülmelerine ve görüntülerinin çekilmesine karışan bazı kişilerin yakalandığını duyurmuştu.

Söz konusu 21 kişiye ait cesetler, 6 Ekim 2017'de bulunmuştu.