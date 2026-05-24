Haftanın tarihine bakış

Osmanlı Devleti'nin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tarafından fethedildi.

O zamanki adıyla Konstantinopolis, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunca 29 Mayıs sabahı alındı. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve ordusu tarafından fethi, tarihteki en büyük savaş stratejilerine sahne olarak unutulmaz bir destanla tarihe geçti.

Osmanlı donanması, Dolmabahçe'den Beyoğlu sırtlarına kadar döşenen ve yağlanan kızaklardan bir gecede Haliç'e indirildi. Karadan yağlı kütükler üzerinde Haliç'e indirilen gemiler, Bizans askerlerine sürpriz oldu. Donanma, 22 Nisan'da Haliç'ten ateşe başladı.

Sultan II. Mehmet'in döktürdüğü "Şahi" topları, Bizans surlarının aşılmasında büyük rol oynadı.

Ulubatlı Hasan adındaki yeniçeri, aldığı ok darbelerine karşın Osmanlı sancağını Bizans surlarına dikti ve ordu, 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdi. İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştirdi.

Fetihten sonra İstanbul, yüzlerce yıl Osmanlı Devleti'ne başkentlik yaptı. Henüz 21 yaşındaki Sultan II. Mehmet, fethin ardından Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlandı.

İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu da sona erdi. Orta Çağ kapandı ve 1789 Fransız İhtilali'ne kadar süren Yeni Çağ başladı.

27 Mayıs darbesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme hedefi, 27 Mayıs 1960'ta ordunun ülke yönetimine el koymasıyla sekteye uğradı.

Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1950 yılında iktidara gelen DP, 10 yıl iktidarda kaldı. DP iktidarının son dönemlerinde ülkede yaşanan gerilim, zaman zaman şiddetle kendini gösterdi.

Muhalefette yer alan CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bazı yurt gezilerinin engellendiği ve saldırıya uğradığı iddiaları ortaya atıldı. Üniversite öğrencileri, hükümet aleyhine gösterilere başladı.

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz, seken kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Emeksiz'in "polis kurşunuyla hayatını kaybettiği" yönündeki haberler sebebiyle olaylar daha da şiddetlendi.

Ülkedeki gelişmeler üzerine İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.

Ankara'da 5 Mayıs 1960'ta bir öğrenci grubu, "555K" yani "5'inci ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da" koduyla gösteri düzenledi.

Adnan Menderes, kendisine karşı eylem yapılan yere giderek eylemcilerin arasına girdi. O sırada bir genç Menderes'in boğazını sıktı. "Ne istiyorsun?" diye sorduğu gençten "Hürriyet istiyorum." cevabını alan Menderes, "Bir başbakanın boğazını sıkıyorsun, bundan ala hürriyet mi var?" ifadelerini kullandı.

21 Mayıs'ta da Harp Okulu öğrencileri sokağa çıktı ve Zafer Anıtı'na kadar "sessiz" yürüyüş yaptı.

Ankara Radyosu'ndan okunan bildiriyle "ihtilal" duyuruldu

Olaylardan rahatsızlık duyulduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu.

Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından Ankara Radyosu'ndan okunan bildiriyle "ihtilal" duyuruldu.

"Ülkenin gitgide baskı rejimine götürüldüğü" iddiasıyla Milli Birlik Komitesince gerçekleştirilen darbe sonrasında, bütün antidemokratik yöntemler devreye sokuldu.

Milli Birlik Komitesi, Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı.

Adnan Menderes, aynı gün yurt gezisi kapsamında bulunduğu Kütahya'da Albay Muhsin Batur tarafından gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü ve daha sonra diğer tutuklu DP üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve bazı bakanlar, Yassıada'da yargılandı. Yargılama sonucunda Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 1961'de idam edildi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 592 kişinin yargılandığı ve bu yargılamaların sonunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Marmara'daki Yassıada ise darbenin 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açıldı.

Belli başlı öteki olaylar:

25 Mayıs

1571- İspanya Kralı ile Venedik ve Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.

1924- Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı'na 5-2 yenildi.

1929- İstanbul'da 4. Beynelmilel Ajanslar Kongresi toplandı.

1935- Birinci Türk Basın Kongresi toplandı.

1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

1954- Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksidini ödedi.

1954- Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

1983- Şair, gazeteci yazar Necip Fazıl Kısakürek, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1989- Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı seçildi.

1993- Bingöl'de yol kesen teröristler, terhis edilen silahsız ve korumasız 33 eri şehit etti.

1997- Afganistan'dan kaçan General Raşit Dostum, Türkiye'ye sığındı.

2003- Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener'in seslendirdiği "Every Way That I Can" adlı parçayla birinci oldu.

2003- Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" adlı filmi, 56. Cannes Film Festivali'nde "Büyük Jüri Ödülü"nü aldı.

2005- Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katıldığı törenle verildi.

2007- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili genel seçiminin dört yılda bir yapılmasını ve TBMM'nin seçimler dahil toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM'ye iade etti.

2008- Nuri Bilge Ceylan "Üç Maymun" filmiyle 61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

2011- İsviçre hükümeti, tüm nükleer santrallerini kapatacağını açıkladı.

2015- Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, rüşvet almaktan 8 ay hapse mahkum edildi.

2017- Samanyolu Galaksisinden 100 kat hızlı yıldız üretebilen yeni bir galaksi türü keşfedildi.

2017- NATO, muharip bir rol üstlenmeden DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılma kararı verdi.

2020- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

26 Mayıs

1512- Oğlu Yavuz Sultan Selim'in tahttan indirdiği II. Bayezid, Dimetoka yakınlarında vefat etti.

1957- Abant'ta 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti.

1992- Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarındaki jandarma karakolu, bir grup teröristin saldırısına uğradı. Çatışmada 40 terörist öldürüldü.

1997- Susurluk'taki kazanın duruşmasında kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

1999- Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların, "uyarı cezası" verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.

2003- Ukrayna Hava Yollarına ait uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.

2011- Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, savaş suçlusu olarak aranan Ratko Mladiç'in yakalandığını açıkladı.

2013- Rusya'da 4 binden fazla şarkıcı, St. Petersburg'da açık havada bir saatlik konser vererek "Dünyanın En Büyük Korosu" rekorunu kırdı.

2016- Yunanistan'da düşünceleri Platon ile birlikte Batı uygarlığının temeli kabul edilen iki büyük filozoftan biri olan Aristo'nun mezarı, Halkidiki Yarımadası'ndaki Stagina bölgesinde bulundu.

2017- ABD'de federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Müslüman ülke vatandaşına yönelik vize ve ülkeye giriş yasağının yürürlüğe konulması talebini reddetti.

2019- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, 92 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu. Panathinaikos ile şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, Avrupa'da kariyerindeki 6. kupayı kazandı.

2024- Suudi Arabistan'ın, 12 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi atadığı belirtildi. Faysal bin Suud el-Micfil, Şam'a büyükelçi olarak atandı.

2025- "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar", "Neler Oluyor Bize" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen 77 yaşında yaşamını yitirdi.

27 Mayıs

1935- Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1944- Altınların Latin harfleriyle basılmasına başlandı.

1953- Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında "Avrupa Savunma Birliği Anlaşması" imzalandı.

1956- İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk Güreş Milli Takımı, serbestte 6 birincilikle şampiyon oldu.

1960- Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Orgeneral Cemal Gürsel, Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini üstlenen Milli Birlik Komitesinin başına getirildi.

1961- Anayasa, Kurucu Mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi.

1972- ANKA Haber Ajansı kuruldu.

1980- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da öldürüldü.

1986- Tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı.

1992- Iğdır ve Ardahan il oldu.

1999- BM Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i, Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmak ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı.

2007- DYP'nin olağanüstü kongresinde partinin adı Demokrat Parti (DP) olarak değiştirildi.

2007- Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmi, 60. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.

2013- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim'deki yayalaştırma çalışmalarında ağaçların sökülmesini gerekçe gösteren kişiler, "Gezi Parkı eylemleri" adıyla anılacak olaylı gösterilerin başlamasına neden oldu.

2013- AB'nin silah ambargosu, Suriye'deki muhaliflerin silahlandırılmasından yana tavır alan İngiltere ve Fransa'nın kararlı tutumu sonucu 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

2013- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel, Alzheimer hastalığı ve sıvı elektrolit dengesizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

2020- Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak törenle açıldı.

2023- Milli elektrikli tren, yolculu seferlerine başladı.

2024- Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, attığı 35 golle rekor kırdı. Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

2025- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, 70 yaşında hayatını kaybetti.

28 Mayıs

1492- Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu.

1862- Sayıştay kuruldu.

1902- Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1918- Azerbaycan, bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti, 27 Nisan 1920'de Sovyetler Birliği'ne katıldı.

1919- İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer aldı. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.

1928- Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.

1953- Kore'deki Türk Tugayı, 28-29 Mayıs savaşlarında 155 şehit verdi.

1959- ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun, sağlıklı olarak dünyaya döndü.

1960- Cemal Gürsel "Devlet Başkanı" oldu.

1961- Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Londra'da kuruldu.

1986- Şair Edip Cansever, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1987- Batı Alman pilot Mathias Rust, küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.

1992- Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan "Ümit Köprüsü" hizmete girdi.

2002- NATO, Rusya'yı "sınırlı ortak" ilan etti.

2011- Mısır, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı daimi olarak açtı.

2013- İtalya Temsilciler Meclisi, kadınlara yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi ile bunlarla mücadeleyi kapsayan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni oy birliğiyle kabul etti.

2013- Belçika'nın üçüncü büyük kenti Gent'te belediye çalışanlarına 2007 yılında getirilen başörtüsü yasağı kaldırıldı.

2015- Etiyopya'da 3,5 milyon yıllık yeni insansı kalıntılar bulundu.

2015- İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Ağlama Duvarı'nın olduğu bölüme köprü inşa etmeye başladı.

2016- Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ mevzilerine yönelik atışlar ve hava harekatı sonucunda 104 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

2018- Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

2018- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

2022- Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

2023- Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

2024- İspanya, İrlanda ve Norveç yetkilileri, ülkelerinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

29 Mayıs

1453- Osmanlı Devletinin yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti.

1807- Kabakçı Mustafa Ayaklanması'nda isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

1913- Ulviye Mevlan yönetiminde, Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı.

1919- Ankara'daki Hükümet Konağı Meydanı'nda İzmir'in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.

1927- Ankara-Kayseri demir yolu, İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936- Türk Bayrağı Hakkında Kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937- Türkiye ile Fransa arasında "Sancak'ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye-Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.

1942- "Elmalılı Küçük Hamdi" olarak bilinen din adamı, tercüman ve hattat Mehmet Hamdi Yazır vefat etti.

1953- Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Tenzing Norgay, 8 bin 881 metrelik rakım ile dünyanın en yüksek tepesi Everest'e çıkan ilk isimler oldu.

1960- İstanbul Harbiye'de gözaltında bulunan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti.

1974- Deniz Kuvvetlerine ait Çandarlı harita gemisi, savaş gemileri eşliğinde Ege Denizi'nde petrol arama araştırması yapmak üzere Beykoz'dan hareket etti.

1980- MHP'liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesini Çorum'da protesto etti. Olaylar, 2 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen aralıklarla 6 Temmuz'a kadar sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 8 Temmuz'da Çorum'a geldi. Olaylar yatıştıktan sonra kentin değişik yerlerinde 48 ceset bulundu.

1983- Türk müziğine çok sayıda eser kazandıran söz yazarı Çiğdem Talu vefat etti.

1985- Avrupa Kupası finalinde Liverpool-Juventus maçının oynandığı Belçika'nın Heysel Stadyumu'nda çıkan olaylarda 41 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.

1985- İstanbul Boğazı'nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

1990- Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığına seçildi.

1993- Almanya'nın Solingen kentinde Neonaziler bir evi kundakladı, 5 Türk yanarak öldü.

2011- Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın lideri Sergey Bagapş öldü.

2013- Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temeli, İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde atıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, köprünün adının "Yavuz Sultan Selim" olacağını açıkladı.

2013- Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan, Bosna'daki savaş döneminde kurulan sözde "Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti"nin Başbakanı Yadranko Prlic ile bazı eski Hırvat politikacı ve komutanların da aralarında bulunduğu 6 kişiye 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

2013- ABD'nin insansız hava araçlarınca, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Taliban'ın iki numaralı ismi Vailur Rahman'ın öldürüldüğü bildirildi.

2014- Mısır'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 97'sini alan eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.

2014- Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar, askeri helikopteri düşürdü, 14 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

2015 - ABD, Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı.

2015 - Belçika ve Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildi.

2015- Kanada'nın Calgary kentinde 60 milyon yıllık olduğu belirlenen balık sürüsü fosilleri bulundu.

2016- AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, 453 milletvekilinin katıldığı TBMM Genel Kurulunda 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı.

2016- Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. yarışında birinci oldu.

2017- Yemen'de bir ayda kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e yükseldi.

2018- Suudi Arabistan, 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladı.

2019- Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanmasına, iç turizmin artırılmasına yönelik hizmete sunulan "Turistik Doğu Ekspresi", tarihi Ankara Garı'ndan ilk seferine uğurlandı.

2021- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentinde eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulundu.

2025- Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

30 Mayıs

1453- Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.

1631- Fransa'nın ilk gazetelerinden "La Gazette", Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

1740- Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı.

1876- Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, yerine V. Murat tahta çıkarıldı.

1921- Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazıyla orduya bağışladı.

1954- Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir ilini ilçe yaptı.

1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe'de rastgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan'ın evinde binbaşının kızı Sibel'i rehin aldı.

1971- ABD'nin insansız uzay aracı Mariner 9, Mars'ta bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.

2011- Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklandı. Balanlı, "Ergenekon" ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu.

2011- Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından, 1980-1989 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliği görevinde de bulunan emekli Oramiral Nejat Tümer vefat etti.

2012- Türkiye, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin, 30 Mayıs'tan itibaren 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

2013- Nijerya'da eş cinsellerin evlenmesini yasaklayan tasarı kabul edildi.

2013- Lahey'deki mahkeme, 1991-1995 yıllarında Bosna Hersek ve Hırvatistan'da, Boşnak ve Hırvat sivil nüfusa yönelik katliam suçundan yargılanan Sırbistanlı eski devlet güvenlik şefleri Stanişiç ve Simatoviç hakkında beraat kararı verdi.

2015- ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde 24 kişi öldü.

2015- DEAŞ, Irak'ın Enbar ilinde yaklaşık 400 çocuğu kaçırdı.

2015- Suriye'de Esed güçlerinin farklı kentlere düzenlediği "varil" ve "vakum" bombalı saldırılarında 136 kişi hayatını kaybetti. Şam Cephesi, Halep'te 28 rejim askerini öldürdü.

2017- ABD Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye küçük silah mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Camisi'nin avlusundaki Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılışını yaptı.

2024- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

31 Mayıs

1799- Napolyon Bonapart, Akka yenilgisinin ardından savaş meydanını Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerine terk etti.

1920- Ankara Hükümeti, Fransa ile antlaşma yaptı.

1930- Dolmabahçe Sarayı salonunda "Beynelmilel Turizm Kongresi" düzenlendi.

1933- İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, "İstanbul Üniversitesi"ni kurmakla görevlendirildi.

1946- Varto ve Hınıs'taki 5,7 büyüklüğündeki depremde 839 kişi yaşamını yitirdi.

1957- Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi.

1962- Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail'de asıldı.

1963- "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi hayatını kaybetti.

1969- Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pabolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.

1974- Devlet memurlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatili sayıldı.

1983- Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı.

1994- İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve bitkisel hayata giren müzisyen, besteci Uzay Heparı, 25 yaşında hayatını kaybetti.

1999- Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Mustafa Bumin seçildi.

2010- İsrail, "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

2010- Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler görevinden istifa etti.

2012- Mısır'da Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın 1981'de suikaste kurban gitmesinin ardından yürürlüğe giren olağanüstü hal kaldırıldı.

2013- FIFA, Mauritius'ta düzenlenen 63. FIFA Kongresi'nde futbol sahalarında ırkçı eylemler yaşanması halinde küme düşürme, puan silme, turnuvalara katılamama ve en az 5 maç hak mahrumiyeti gibi ciddi yaptırımlar öngören yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

2015- Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

2015- Hindistan'ın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 200'ü aşkın kişi öldü.

2016- Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

2017- Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.

2017- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Couger tipi helikopter, gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu.

2017- Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti.

2018- Bilim insanları, İtalya'nın Pollino Milli Parkı'nda yaklaşık 1230 yaşında olduğu sanılan çam ağacını tespit etti.

2021- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

2021- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

2024- ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Kozmik Şafak olarak tanımlanan dönemde oluştuğu bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi.