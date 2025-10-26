Haftanın tarihine bakış

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) "yaşasın" nidalarıyla kabul edildi.

İlk toplantısını 23 Nisan 1920'de yapan TBMM'nin kabul ettiği 1921 Anayasası'nın "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilk maddesi, açıkça belirtilmese de cumhuriyet rejiminin habercisiydi. Ancak Cumhuriyet'i kabul etmek, 16 Nisan 1923'te görevini tamamlayan Birinci Meclise değil, 11 Ağustos 1923'te toplanan İkinci Meclise nasip oldu.

İkinci Meclis, Başkanlığa Mustafa Kemal Paşa'yı, ikinci başkanlığa Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı seçti. Başbakanlığa ise Ali Fethi (Okyar) getirildi. Mecliste oluşan muhalif grubun eleştirilerinin yoğunlaşması üzerine Mustafa Kemal başkanlığında 25 Ekim'de toplanan Bakanlar Kurulu, istifa etmeyi ve yeni hükümette hiçbir görev almamayı benimsedi.

Bakanların istifaları 27 Ekim'de Mecliste okundu. Meclis, yeni Bakanlar Kurulu için oluşturulan listeler üzerinde anlaşma sağlayamadı. Uzun süredir Cumhuriyet düşüncesini içinde barındıran Mustafa Kemal, bu siyasi bunalım üzerine zamanın geldiğine karar verdi. Yakın çalışma arkadaşlarını, 28 Ekim akşamı Çankaya'da yemeğe çağıran Mustafa Kemal, onlara "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi.

Mustafa Kemal ve yemekten sonra kalmasını istediği İsmet (İnönü) Paşa, Cumhuriyet'in ilanına ilişkin anayasa değişikliği üzerinde çalıştı.

Halk Fırkası, 29 Ekim'de yaptığı toplantıda, Mustafa Kemal'i hükümet bunalımını çözmekle görevlendirdi. Mustafa Kemal de Cumhuriyet'in ilanına yönelik anayasa değişikliği önergesini açıkladı.

Meclis Grubu'nda ve sonra TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa'nın 1, 2, 10, 11 ve 12'nci maddelerinin değiştirilmesinin kabul edilmesiyle Cumhuriyet resmen ilan edildi. "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları, TBMM Genel Kurulu'nun duvarlarında yankılandı.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg banttan indi

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 29 Ekim 2022'de açıldı.

Haftanın belli başlı öteki olayları şöyle:

26 Ekim

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ordularına teslim oldu.

1730- Osmanlı'da ayaklanma başlatan Patrona Halil ve arkadaşları idam edildi.

1863- Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu İtalya'nın Cenova kentinde kuruldu.

1905- Kuzey Avrupa ülkeleri Norveç ve İsveç ayrıldı.

1922- İsmet İnönü, Lozan Konferansı öncesinde dışişleri bakanlığı görevine getirildi.

1923- Türk Milli Futbol Takımı, ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

1924- Kazım Karabekir Paşa, Birinci Ordu Müfettişliğinden ayrılarak milletvekili olarak çalışacağını bildirdi.

1933- Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla Genel Af Kanunu çıkarıldı.

1936- 16 yaşındaki ressam Turgut Cansever ilk resim sergisini açtı.

1938- Du Pont, ilk sentetik naylon fibere adını verdi.

1961- Cemal Gürsel cumhurbaşkanı seçildi.

1966- Kuzey Atlantik Konseyi, NATO karargahını Brüksel'e taşımayı kararlaştırdı.

1967- Şair ve yazar Ali Cenap Yöntem, 80 yaşında vefat etti.

1974- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Fahrettin Altay, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1975- Enver Sedat ABD'ye resmi ziyarette bulunan ilk Mısır Devlet Başkanı oldu.

1984- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir bakan azledildi. Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, istifa etmeyince Başbakan'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı.

1994- İsrail ile Ürdün arasındaki 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşması, iki ülke arasındaki sınırda 5 bin kişinin katıldığı gösterişli bir törenle imzalandı.

2008- Türk Hava Yolları, 1991 Körfez Savaşı'nda durdurduğu Bağdat seferlerine 17 yıl aradan sonra tekrar başladı ve THY uçağı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na indi.

2013- Pakistan-İran sınırında çıkan çatışmada 14 İran askeri öldürüldü.

2015- Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

2016- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) eski başkanlarından Basın Şeref Kartı sahibi Nail Güreli hayatını kaybetti.

2017- Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de kolera nedeniyle 2 bin 180 kişi hayatını kaybetti.

2018- Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

2020 - Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, Ankara'da, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

2020 - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.

2021- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptı.

2024- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi havalı tabanca takım finalinde Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz'dan oluşan milli takım, finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

27 Ekim

1492- Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

1913- Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği görevine atandı.

1922- Müttefikler, Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan'da konferans toplanması çağrısı yaptı.

1960- Milli Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistanı görevden aldı.

1978- Nobel Barış Ödülü'nü Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin paylaştı.

1982- Çin, nüfusunun 1 milyarı aştığını açıkladı.

1999- Parlamento oturumu sırasında otomatik silahlı kişilerce yapılan saldırıda Ermenistan Başbakanı Vazgen Sarkisyan ve 8 üst düzey yetkili öldü.

2005- Tiyatro sanatçısı Şefik Kıran, 48 yaşında Bakırköy'de oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu.

2006- Milletvekili seçilme yaşı 30'dan 25'e indirildi.

2006- Karikatürist Semih Balcıoğlu 78 yaşında vefat etti.

2010- Eski Arjantin Devlet Başkanı Nestor Kirchner 60 yaşında öldü.

2016- BM, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonunun onuncu gününde 10 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

2017- İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

2017- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.

2021- ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport basıldı.

2022- İsrail hükümeti, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

2022- Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

28 Ekim

1886- Özgürlük Anıtı, Fransızların armağanı olarak New York'ta dikildi.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi.

1927- Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı. Nüfusun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu açıklandı.

1937- Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.

1938- Ankara Radyosu hizmete girdi.

1962- Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba'daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.

1977- Karikatürcü ve çizgi roman çizeri Ratip Tahir Burak, 73 yaşında İstanbul'da öldü.

1993- Hakkari Üzümlü Jandarma Sınır Bölüğü'ne saldıran teröristlerden 57'si öldürüldü. Çatışmada 10 er şehit oldu.

1998- Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanını ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyet'in 75'inci yılı törenleri için başkente geldi.

2012- Myanmar yönetimi, Birleşmiş Milletler'e, ülkenin batısında Bangladeş sınırındaki Arakan (Rakhine) eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle çoğu Müslüman 22 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.

2013- Tiyatro ve sinema sanatçısı Tomris Oğuzalp 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.

2015- İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve aranan teröristlerin isimlerinin yer aldığı "www.terorarananlar.pol.tr" adresinde "Aranan Terörist" başlığıyla yayımlanan listede teröristlerin isimleri, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategorilere ayrıldı. Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, İlhami Balı ve Duran Kalkan kırmızı kategoride yer aldı.

2016- Milli Savunma Bakanlığı kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personelin orduyla ilişiği kesildi.

2020- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2020- Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resminde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

2021- Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

2023 - İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi.

29 Ekim

1863- İsviçreli Henri Dumant Kızılhaçı kurdu.

1911- Ünlü Amerikalı gazeteci Joseph Pulitzer Güney Carolina'da öldü.

1923- Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi.

1924- Milletler Cemiyeti Konseyinde Türk-Irak sınırı, Musul'u Irak'ta bırakacak biçimde saptandı.

1927- Irak'ta yapılan kazılarda, Ur kenti yakınlarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir molekül takımı bulundu.

1930- Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı törenlerine Yunanistan Başbakanı Venizelos da katıldı.

1933- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 10'uncu yıl dönümünde ünlü Nutuk'u okudu.

1954- Dr. Hikmet Kıvılcımlı Vatan Partisini kurdu.

1961- İlk Türk yapımı otomobil "Devrim", Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e armağan edildi. Devrim'in deneme sürüşü, yetersiz benzin konulması yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı.

1987- Cumhuriyet'in 64'üncü yılında yerli yapım F-16 uçağı uçtu.

1992- Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında stratejik öneme sahip Sinhat Boğazı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) eline geçti. Çatışmalarda 90 terörist öldürüldü.

1992- Kazakistan ve Türkmenistan ilk büyükelçiliklerini Ankara'da açtı.

1998- ABD'li astronot John Gleen 36 yıl aradan sonra 77 yaşında, Discovery mekiğiyle yeniden uzaya gitti.

2007- Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

2008- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne edebiyat dalında yazar Yaşar Kemal, mimari dalında Turgut Cansever ve müzik dalında da Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça layık görüldü.

2013- Asya ile Avrupa arasında denizin altından kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayacak, dünyanın alanındaki önemli projelerinden Marmaray törenle açıldı.

2013- Suudi Arabistan, hacca gelen Kürt hacılar için ilk defa Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali hazırladı.

2013- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 29 Ekim'den önce askeri hizmet kanunu çerçevesinde işlenen suçları kapsayan genel af ilan etti.

2015- Tüberküloz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık AIDS hastalığının yanı sıra dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri ilan edildi.

2018- İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazı uçuşlara açıldı.

2021- İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası ile açıldı.

2021- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adının "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmesine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.

2022- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 156 kişi öldü.

2022- Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un ilk aracı, Gemlik Kampüsü'ndeki banttan indirildi.

30 Ekim

1757- Sultan 3. Mustafa tahta çıktı.

1873- Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi "Hayal" yayımlanmaya başlandı.

1905- Aspirin, ilk kez satışa sunuldu.

1918- Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.

1918- Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Başbakanlığa İsmet (İnönü) Paşa'yı atadı.

1937- Ankara Gar binası törenle açıldı.

1956- İngiltere ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş Kanalı'nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.

1973- Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.

1974- Boksör Muhammed Ali, yeniden ağır sıklet şampiyonu oldu.

1980- Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1983- Erzurum ve Kars'ta meydana gelen depremde 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı.

1984- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted'de uçak fabrikasının (TAI) temelini attı.

1993- Eski Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Ömer Asım Aksoy, 95 yaşında öldü.

2013- Nevşehir Üniversitesinin adını "Nevşehir Hacı Bektaş Veli", Siirt'in Aydınlar ilçesinin adını "Tillo" olarak değiştiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2015- Karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gören eski dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam, yaşamını yitirdi.

2016- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.

2020 - İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 6 Kasım'da sona erdiği İzmir'de, deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlardan 107'si kurtarıldı.

2020 - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 73 yaşında hayatını kaybetti.

2022 - Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yayalar için hizmet veren asma köprünün çökmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 141 kişi hayatını kaybetti.

2023- İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrailli diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıklarını açıkladı.

2023- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırılar nedeniyle 1 Kasım'da hastanenin faaliyetleri durdu.

2024- İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışın can kayıplarına yol açtı, 222 kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim

1517- Martin Luther, Protestanlığı ilan etti.

1661- Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa vefat etti.

1831- Takvim-i Vekayi yayına başladı.

1919- Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.

1922- Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1952- ABD ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adaları'nda yaptı.

1963- Askeri Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.

1963- 50'nci kez milli formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.

1967- Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice adaya girdi.

1984- Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, Sih muhafız tarafından öldürüldü.

1989- Turgut Özal TBMM'de yapılan oylamada Türkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı seçildi.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör üssü Haftanin kampını ele geçirdi.

1992- Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.

1993- İtalyan yönetmen Federico Fellini öldü.

1993- Türkiye'de modern edebiyat eleştirisinin öncülerinden olarak anılan yazar Berna Moran 72 yaşında hayatını kaybetti.

1997- Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.

2007- YSK, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 21 Ekim'de yapılan halk oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. Halk oylamasında 19 milyon 422 bin 714 seçmen "evet" (yüzde 68,95), 8 milyon 744 bin 947 seçmen ise "hayır" oyu (yüzde 31,05) kullandı.

2007- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ABD'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

2011- UNESCO Genel Konferansı'nda Filistin'in üyelik başvurusu kabul edildi. ABD, bu karar üzerine UNESCO'ya verdiği mali desteği kesti.

2013- AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başörtülü olarak katıldı.

2013- Kamerun'un kuzeyinde patlak veren sıtma salgınında yaklaşık 800 kişi öldü, 12 binden fazla kişi ağır hastalandı.

2015- Romanya'nın başkenti Bükreş'te gece kulübünde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti.

2015- Sina Yarımadası'nda Rusya'ya ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 224 kişi öldü. Şarm El Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren uçakta 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu. DEAŞ'a biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti uçağın kendilerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

2018- İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli seferi KKTC'ye gerçekleştirildi.

2019- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdı.

2021- Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2022- Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorunları, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

1 Kasım

1604- William Shakespeare'in trajedisi "Othello"nun ilk gösterimi, Londra Whitehall Palace'da yapıldı.

1922- Saltanat ve halifelik makamları birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı.

1927- Mustafa Kemal Paşa ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1928- Yeni Türk harfleri kabul edildi.

1929- Ankara'da "Anadolu Halk Bilgisi Derneği" kuruldu. Derneğin 124 sayı çıkan "Halk Bilgisi Haberleri" adlı dergisi de yayımlanmaya başlandı.

1934- Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

1936- Ankara Devlet Konservatuvarı öğretime başladı.

1951- Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi, Fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı.

1954- Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1958- Şair Yahya Kemal Beyatlı, 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1959- Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Halide Pişkin, 53 yaşında İstanbul'da öldü.

1962- Sovyetler Birliği Mars'a ilk roketi fırlattı.

1993- Cumhuriyet tarihinin ilk din şurası toplandı.

1995- Eski Yugoslavya devletleri ile Bosna Barış Görüşmeleri başladı.

1998- İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 14'üncü Toplantısı İstanbul'da başladı.

2001- Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı yüzer kütle Varyag, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Varyag, 2 Kasım'da da Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye çıktı.

2007- Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atan B-29 uçağının komutanı ve pilotu Paul Tibbets 92 yaşında öldü.

2010- Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.

2011- Çernobil'deki nükleer patlamanın çayda radyasyona yol açmadığını göstermek için kamera önünde çay içen, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İstanbul'da 84 yaşında vefat etti.

2012- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.

2013- Sanatçı Ajda Pekkan'a, Fransa'da "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" sanat ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi.

2015- Milletvekili Genel Seçimi seçimi yapıldı. AK Parti, seçimlerde en çok oyu alarak, üst üste girdiği 5 genel seçimden de birinci çıkma başarısını gösterdi ve 317 milletvekiliyle tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Meclis'te CHP 134, HDP 59, MHP 40 sandalye kazandı.

2015- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 16 madalya kazandı. Milli Takım, şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

2016- Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 Ekim'de tutuklanmasının ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

2020 - Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2022- Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" ilan etti.

2 Kasım

1870- İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlandı.

1914- Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1918- Enver, Talat ve Cemal paşalar, beraberindekilerle bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldı.

1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey'in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

1936- İngiltere'de BBC, düzenli TV yayınına başladı.

1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw, 94 yaşında öldü.

1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi, yerine Prens Faysal getirildi.

1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.

1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.

1996- Tiyatro ve sinema sanatçısı Duygu Ankara, 46 yaşında öldü.

2004- Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ı yargılamaya başladı.

2004- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahayan öldü, yerine oğlu Şeyh Halifa Bin Zayid El Nahayan geçti.

2005- Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Altan Aşar, 64 yaşında İzmir'de öldü.

2012- İsrail, 24 yıllık sır perdesini aralayarak Filistin lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Halil El Vezir'i 1988'de Tunus'taki bir baskın sırasında öldürdüğünü kabul etti.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, örgütün sivil imamları, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini, Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklanan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.

2016- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri'deki evinde 85 yaşında hayata veda etti.

2016- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.

2018- Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde gerçekleştirildi. Domino nakilde, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli ekibinden 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.

2021- "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

2021- Nijer'in Mali sınırında bulunan Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı DEAŞ'ın Sahel kolu üstlendi.

2022 - "Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2023 - İstanbul'daki "Kafes Operasyonu"nda, Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" çökertildi ve 37 şüpheli yakalandı.

2023- Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde 2030'a kadar yılda 560 orta ve büyük ölçekli doğal afet yaşanmasının öngörüldüğünü ve iklim değişikliğine karşı "erken uyarı sistemlerinin" hayati etkisinin olacağını bildirdi.