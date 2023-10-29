Haftanın tarihine bakış

Siyasi yaşamında "Karaoğlan" olarak anılan ve "Üçüncü Adam" yakıştırması yapılan Bülent Ecevit, 172 gün boyunca tedavi gördüğü GATA'da, 5 Kasım 2006'da vefat etti.

Siyasi yaşamında "Karaoğlan" olarak anılan ve "Üçüncü Adam" yakıştırması yapılan Bülent Ecevit, 172 gün boyunca tedavi gördüğü GATA'da, 5 Kasım 2006'da vefat etti.

Bülent Ecevit, 28 Mayıs 1925'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Amerikan Koleji'nden 1944'te mezun olan Ecevit, üniversiteye devam ederken bir yandan da Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde İngilizce çevirmeni olarak çalışma hayatına başladı.

Sınıf arkadaşı Rahşan Ecevit (Aral) ile 1946'da evlenen Bülent Ecevit, aynı yıl okulu yarım bırakarak Londra Basın Ataşeliğinde görev aldı. 1950'de Ankara'ya dönen Ecevit, çeşitli gazetelerde sanat eleştirmenliği, fıkra yazarlığı ve çevirmenlik yaptı.

Ocak 1954'te CHP Çankaya Gençlik Ocağı'na üye olarak aktif siyasi yaşama adımını atan Bülent Ecevit, İsmet İnönü'nün genel başkanlıktan istifasının ardından toplanan özel kurultayda CHP Genel Başkanlığına kadar yükseldi. Bülent Ecevit, siyaset sahnesinde, 1973 seçimlerinden itibaren "Karaoğlan" olarak anılmaya başlandı.

Seçimin ardından CHP, MSP ile koalisyon kurarak iktidara gelirken, Bülent Ecevit, 6 Şubat 1974'te ilk kez Başbakanlık koltuğuna oturdu. Bu dönemde Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi.

Ecevit, cephe hükümetini oluşturan partilerden kopan bağımsız milletvekillerinin de desteğiyle 17 Ocak 1978'de kurulan hükümette 21 ay süreyle yeniden Başbakanlık koltuğuna oturdu. CHP'nin oyları, 14 Ekim 1979'da yapılan ara seçimlerde gerileyince Ecevit, 16 Ekim'de hükümetten istifa etti.

Hamzakoy'da bir ay "misafir" edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koyduğu 12 Eylül 1980'de gece saat 03.00'te evinden alınan Ecevit, Rahşan Ecevit ile Hamzakoy'a TSK'nın misafiri olarak götürüldü. Hamzakoy'daki misafirliği 11 Ekim 1980'de sona eren Ecevit, 30 Ekim 1980'de CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Bülent Ecevit, 3 Aralık 1981'de konuşma ve yazı yasağı getiren MGK bildirisine muhalefetten girdiği cezaevinde 2 Şubat 1982'ye kadar kaldı.

Siyasi yasakların 6 Eylül 1987'deki referandumla kaldırılması üzerine, 13 Eylül'de Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'ten DSP Genel Başkanlığını devraldı. Kısa süre sonra yapılan genel seçimlerde partisinin iyi sonuç alamaması üzerine görevinden ayrılan Ecevit, 1989'daki olağanüstü kurultayda yeniden Genel Başkan seçildi. Bülent Ecevit, 20 Ekim 1991'de 12 Eylül'den sonra ilk kez Zonguldak Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Ecevit, 30 Haziran 1997 tarihinde ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı oldu, 11 Ocak 1999'da kurulan DSP azınlık hükümeti ile 28 Mayıs 1999'da kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunda ise yeniden Başbakanlık koltuğuna oturdu. Bu dönemde sağlık sorunlarıyla ilgili zaman zaman spekülasyonlar yapılan Bülent Ecevit, 4 Mayıs 2002'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstifalarla, koalisyon hükümeti TBMM'deki sayısal desteğini yitirirken, erken seçim kararı alındı ve 3 Kasım 2002'de yapılan erken genel seçimlerde yüzde 1,22 oy alan DSP, parlamento dışında kaldı.

Genel başkanlıktan ayrılma kararını 3 Kasım seçimlerinden önce olduğu gibi seçimlerden sonra da zaman zaman dile getiren Bülent Ecevit, 22 Mayıs 2004'te düzenlediği basın toplantısıyla halefini ilan etti ve görevi, Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sezer'e devretmek isteğini belirtti. DSP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda 1954 yılında CHP Çankaya Gençlik Ocağı'na üye olarak başladığı aktif siyasi yaşamına son veren Bülent Ecevit, 18 Mayıs 2006'da geçirdiği beyin kanamasının ardından GATA'ya kaldırıldı.

Ecevit, 174 gün süren tedavi sürecinin ardından 5 Kasım 2006'da hastanede hayatını kaybetti.

Siyasi yaşamında "Karaoğlan" olarak anılan ve "Üçüncü Adam" yakıştırması yapılan Bülent Ecevit, şair yanı ve zarif üslubuyla da siyasette farklılığını hep hissettirdi. Türk siyasetine "Ak Güvercin" ve "Mavi Gömlek" fenomenlerini kazandıran Ecevit, son yarım asırlık döneme damga vuran isimlerden oldu.

Belli başlı öteki olaylar

30 Ekim

1757- Sultan III. Mustafa tahta çıktı.

1873- Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi "Hayal" yayımlanmaya başlandı.

1905- Aspirin ilk kez satışa sunuldu.

1918-Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.

1918- Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.

1923- Mustafa Kemal Paşa başbakanlığa İsmet (İnönü) Paşa'yı atadı.

1937- Ankara Gar binası törenle açıldı.

1956- İngiltere ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş Kanalı'nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.

1973- Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.

1974- Boksör Muhammed Ali yeniden ağır sıklet şampiyonu oldu.

1980- Bülent Ecevit CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1983- Erzurum ve Kars'ta meydana gelen depremde 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı.

1984- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted'de uçak fabrikasının (TAI) temelini attı.

1993- Eski Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Ömer Asım Aksoy 95 yaşında öldü.

2013- Nevşehir Üniversitesinin adını "Nevşehir Hacı Bektaş Veli", Siirt'in Aydınlar ilçesinin adını "Tillo" olarak değiştiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2015- Karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gören eski dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam yaşamını yitirdi.

2016- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.

2020 - İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 6 Kasım'da sona erdiği İzmir'de, deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlardan 107'si kurtarıldı.

2020 - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 73 yaşında hayatını kaybetti.

2022 - Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yayalar için hizmet veren asma köprünün çökmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 141 kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim

1517- Martin Luther Protestanlığı ilan etti.

1661- Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa öldü.

1831- Takvim-i Vekayi yayına başladı.

1919- Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.

1922- Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1952- ABD ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adaları'nda yaptı.

1963- Askeri Yargıtay; Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.

1963- 50'nci kez milli formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.

1967- Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice adaya girdi.

1984- Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, Sih muhafız tarafından öldürüldü.

1989- Turgut Özal TBMM'de yapılan oylamada Türkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı seçildi.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör üssü Haftanin kampını ele geçirdi.

1992- Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.

1993- İtalyan yönetmen Federico Fellini öldü.

1993- Türkiye'de modern edebiyat eleştirisinin öncülerinden olarak anılan yazar Berna Moran 72 yaşında hayatını kaybetti.

1997- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.

2007- YSK, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 21 Ekim'de yapılan halk oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 28 milyon 819 bin 319 kişi oy kullandı ve bu oylardan 28 milyon 167 bin 661'i geçerli sayıldı. Halk oylamasında 19 milyon 422 bin 714 seçmen "evet" (yüzde 68,95), 8 milyon 744 bin 947 seçmen ise "hayır" oyu (yüzde 31,05) kullandı.

2007- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü ABD'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

2011- UNESCO Genel Konferansı'nda Filistin'in üyelik başvurusu kabul edildi. ABD, bu karar üzerine UNESCO'ya verdiği mali desteği kesti.

2013- AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başörtülü olarak katıldı.

2013- Kamerun'un kuzeyinde patlak veren sıtma salgınında yaklaşık 800 kişi öldü, 12 binden fazla kişi ağır hastalandı.

2015- Romanya'nın başkenti Bükreş'te gece kulübünde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti.

2015- Sina Yarımadası'nda Rusya'ya ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 224 kişi öldü. Şarm El Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren uçakta 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu. DEAŞ'a biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti uçağın kendilerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

2018- İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli seferi KKTC'ye gerçekleştirildi.

2019- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

2021- Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdı.

2021- Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2022- Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorunları, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

1 Kasım

1604- William Shakespeare'in trajedisi "Othello"nun ilk gösterimi Londra Whitehall Palace'da yapıldı.

1922- Saltanat ve halifelik makamları birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı.

1927- Mustafa Kemal Paşa ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1928- Yeni Türk harfleri kabul edildi.

1929- Ankara'da "Anadolu Halk Bilgisi Derneği" kuruldu. Derneğin 124 sayı çıkan "Halk Bilgisi Haberleri" adlı dergisi de yayımlanmaya başlandı.

1934- Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

1936- Ankara Devlet Konservatuvarı öğretime başladı.

1951- Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi, Fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı.

1954- Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1958- Şair Yahya Kemal Beyatlı, 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

1959- Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı olan Halide Pişkin, 53 yaşında İstanbul'da öldü.

1962- Sovyetler Birliği, Mars'a ilk roketi fırlattı.

1993- Cumhuriyet tarihinin ilk din şurası toplandı.

1995- Eski Yugoslavya devletleri ile Bosna Barış Görüşmeleri başladı.

1998- İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 14'üncü Toplantısı İstanbul'da başladı.

2001- Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı yüzer kütle Varyag, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Varyag, 2 Kasım'da da Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye çıktı.

2007- Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atan B-29 uçağının komutanı ve pilotu Paul Tibbets 92 yaşında öldü.

2010- Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığındaki Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kuruldu.

2011- Çernobil'deki nükleer patlamanın çayda radyasyona yol açmadığını göstermek için kamera önünde çay içen, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, İstanbul'da 84 yaşında vefat etti.

2012- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.

2013- Sanatçı Ajda Pekkan'a, Fransa'da "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" sanat ve edebiyat şövalyelik nişanı verildi.

2015- Milletvekili seçimi gerçekleştirildi. AK Parti, seçimlerde en çok oyu alarak, üst üste girdiği 5 genel seçimden de birinci çıkma başarısını gösterdi ve 317 milletvekiliyle tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Meclis'te CHP 134, HDP 59, MHP 40 sandalye kazandı.

2015- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 16 madalya kazandı. Milli Takım, şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

2016- Gültan Kışanak'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 30 Ekim'de tutuklanmasının ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

2020 - Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2022- Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" ilan etti.

2 Kasım

1870- İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlandı.

1914- Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1918- Enver, Talat ve Cemal paşalar, beraberindekilerle bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldı.

1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey'in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

1936- İngiltere'de BBC, düzenli TV yayınına başladı.

1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw, 94 yaşında öldü.

1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi, yerine Prens Faysal getirildi.

1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.

1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.

1996- Tiyatro ve sinema sanatçısı Duygu Ankara, 46 yaşında öldü.

2004- Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ı yargılamaya başladı.

2004- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahayan öldü, yerine oğlu Şeyh Halifa Bin Zayid El Nahayan geçti.

2005- Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Altan Aşar, 64 yaşında İzmir'de öldü.

2012- İsrail, 24 yıllık sır perdesini aralayarak Filistin lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Halil El Vezir'i 1988'de Tunus'taki bir baskın sırasında öldürdüğünü kabul etti.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklanan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.

2016- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri'deki evinde 85 yaşında hayata veda etti.

2016- Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını onadı.

2016- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.

2018- Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde gerçekleştirildi. Domino nakilde, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli ekibinden 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı olarak 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.

2021- "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

2021- Nijer'in Mali sınırında bulunan Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı DEAŞ'ın Sahel kolu üstlendi.

2022 - "Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

3 Kasım

644- Adaletiyle nam salan, Kudüs'ün ilk fatihi ve Hz. Muhammed'in en yakınlarından ikinci İslam Halifesi Hz. Ömer, Medine'de uğradığı suikast sonucu vefat etti.

1493- Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.

1507- Leonardo da Vinci'ye Lisa del Giocondo'nun (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, eşinin üç dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından da Vinci'ye "Mona Lisa" tablosunu ısmarladı.

1839- "Gülhane Hattı Hümayunu"nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.

1888- Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. Cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu 2002'de, Karındeşen Jack'in İngiliz empresyonist ressam Walter Richard Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.

1912- Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1918- İngilizler Musul'u işgal etti.

1921- New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce galon süt, New York caddelerine döküldü.

1936- Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

1957- Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik II'yi dünya yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Layka adlı köpek de bulunuyordu.

1969- Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz kaptanı Zeki Rıza Sporel öldü.

1971- Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.

1983- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı.

1991- İsrail ve Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler Madrid'de başladı.

1992- Illionis'te Demokrat Carol Moseley-Braun, ABD Senatosuna seçilen ilk siyahi kadın oldu.

1996- Susurluk'taki trafik kazasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile üç kişi öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı. Ölenlerden birinin, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğu saptandı.

2013- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı, volkanik kül püskürtmeye başladı.

2020- İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşında Ayda Gezgin isimli bir kız çocuğu daha çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin depremin sembol isimlerinden oldu.

2022- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konuldu.

4 Kasım

1879- ABD'li James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1909- Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1922- Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1922- Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi, yayınını durdurdu.

1922- İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1937- Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1940- İngiltere, Girit'i işgal etti.

1946- Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.

1950- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Bildirisi'ni imzaladı.

1951- Din dersi ilkokullarda ders programına alındı.

1956- Sovyet güçleri Macaristan'a girdi.

1979- Tahran'daki ABD elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, elçilik görevlilerini rehin aldı.

1981- YÖK Yasası kabul edildi.

1982- Şeyhülmuharririn Burhan Felek, 93 yaşında öldü.

1983- Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu, 57 yaşında öldü.

1984- Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 58 yaşında öldü.

1995- 73 yaşındaki İsrail Başbakanı İzak Rabin, 27 yaşındaki sağcı bir öğrenci tarafından öldürüldü.

2007- Prof. Dr. Erdal İnönü'nün cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

2008- ABD'de, Demokrat Parti adayı Barack Obama, ülke tarihinin 44'üncü başkanı seçildi ve ilk siyahi başkan olarak tarihe geçti.

2012- İran, Basra Körfezi ve buradaki adaların savunma gücü ile güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir askeri üs kurdu.

2013- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden, isteyenlerin başörtüsü takarak çalışabileceğini", bununla birlikte "resmi üniforma giyen personelin başörtüsünün, üniformaya uyumlu olacağını ve kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacağını" bildirdi.

2013- 13. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ilk kez verilen "Altın Elma" ödülünü, yönetmenliğini Ali Aydın'ın yaptığı, oğlunu arayan bir babanın öyküsünü anlatan "Küf" isimli filmi kazandı.

2016- Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, HDP'li milletvekillerine yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2019- ABD yönetimi, 2017'de çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

2021- Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkartıldı.

5 Kasım

1638- IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Musul'a girdi.

1757- Prusya Kralı II. Frederic, 7 Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.

1791- Besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Viyana'da 35 yaşında öldü.

1840- Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

1895- New York Rochester'dan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1914- İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1919- Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal edildi.

1925- Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.

1930- İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

1973- Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, 86 yaşında öldü.

1988- 1931 yılında Türkiye Güzeli seçilen Naşide Saffet Esen öldü.

1991- Filipinler'de selde yaklaşık 7 bin kişi öldü.

2006- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi gördüğü GATA'da vefat etti.

2013- Hindistan, ülkenin güneyindeki Sriharikota'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Mars'a gidecek insansız uzay aracını fırlattı.

2016- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

2017- Suudi Arabistan'da Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve Prens El-Velid bin Talal ile çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alındı.

2017- Suudi Arabistan'da Asir bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki 8 üst düzey yetkiliyi taşıyan helikopter düştü, kurtulan olmadı.

2018- ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı.

2015 - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından gözaltına alındı.

2021- Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Willington bölgesinde yakıt tankeri ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 144 kişi yaşamını yitirdi.