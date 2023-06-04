Haftanın tarihine bakış

İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.

İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.

Hira Mağarası'nda, 610 yılında vahiy meleği Cebrail'in ilk vahiy olan "Oku" emri ile kendisine peygamberlik verilen Hazreti Muhammed, ömrünü insanlığa ve ümmetine adayarak, İslam'ı öğretmek ve yaymak için mücadele etti.

İslam'ı yayan ve insanlığı İslam'a davet eden Hz. Muhammed, 632 yılında gittiği hac görevinde verdiği veda hutbesinde Müslümanlara öğütlerini vererek, Allah'ın emirlerini bir kez daha hatırlattı.

Haccın ardından rahatsızlanan Hz. Muhammed, 632 yılında Medine'de vefat etti.

Atatürk, bütün çiftlikleri ile mal varlığını Türk milletine bağışladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün çiftlikleri ile mal varlığını 11 Haziran 1937'de Türk milletine bağışladı.

Tarıma ve çiftçiye değer veren Atatürk, çiftliklerde 1925'ten başlayarak 13 yıl süre ile planlı ve ciddi bir şekilde çalışmalar yaptırdı, çiftlikler kurarak toprakları ziraat için elverişli hale getirdi.

Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yerlerinde kurduğu çiftlikleri yerli ve yabancı uzmanlara incelettiren Atatürk, bu topraklarda bitki ve hayvanlar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptırdı.

Çiftliklerde, yerine göre araziyi ıslah ve tanzim ettiren Atatürk, ziraatla ilgili okullar için örnek deney ve staj sahaları oluşturdu. Çiftliklerde halka gezip dolaşabileceği, gerektiğinde bilgi alabileceği yerler sunulmasını sağladı.

Atatürk, bu çiftliklerinde sağlıklı gıdalar ürettirerek halkın ziraattan nasıl bir gelir elde edebileceğini öğretmeyi amaçladı. Gazi, çevre köylerle birlikte kooperatifler kurulmasına öncülük ederek ziraatta işbirliğinin önemini gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk, çiftliklerde yaptırdığı çalışmalarla tarımda büyük ivme yakalandığını gördükten sonra bunları Hazineye devretmeye karar verdi. Atatürk, ziraatla ilgilenenlerin, çiftliklerin devlet elinde olması durumunda buralardan daha rahat ve kolay faydalanacaklarını düşünmüştü.

Atatürk, yasal hazırlıkları tamamladıktan sonra, Trabzon'dayken 11 Haziran 1937'de bütün çiftliklerini ve mal varlığını Türk ulusuna hediye ettiğini bildirdi.

Gülhane'de Türkiye'nin ilk kalp ameliyatı

Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesi'nde, 8 Haziran 1951'de gerçekleşti. Bu ameliyatın ardından Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde de açık kalp ameliyatları, kalp pili ve kalp kapakçıkları ameliyatları yapıldı.

Belli başlı olaylar şöyle:

5 Haziran

1883- "Das Kapital"in yazarı, Alman filozof Karl Marx Londra'da öldü.

1883- Orient Express, Paris'ten İstanbul'a hareket etti.

1916- Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Osmanlı topraklarına katılan Hicaz'da isyan başladı.

1926- Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul'daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra 500 bin sterlin karşılığında yüzde 10 pay almak hakkından da feragat etti.

1947- ABD Başkanı Harry Truman, Dışişleri Bakanı George C. Marshall tarafından hazırlanan ve komünizm tehdidine karşı koymayı amaçlayan "Marshall Planı"nı imzaladı.

1964- İnönü hükümetinin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine, ABD Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye müdahalede ABD yardımı olan silahların kullanılamayacağını belirten bir mektup gönderdi. Bu mektuba daha sonra "Johnson mektubu" adı verildi.

1967- İsrail ile Arap ülkeleri arasında, tarihe "Altı Gün Savaşı" diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi'ni, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi.

2004- "Tiyatronun yaşayan anıtı" olarak tanınan sanatçı Necdet Mahfi Ayral, 96 yaşında vefat etti.

2012- Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da başladı.

2012- Arjantin'de dünyada ilk olan Cinsiyet Hüviyeti Yasası yürürlüğe girdi.

2012- Suriye, Türk ve Batılı ülkelerin diplomatlarını "istenmeyen kişi" ilan etti.

2013- Pakistan'da Nevaz Şerif, 3'üncü kez başbakan seçildi.

2013- Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan Demiryolu'nun temeli, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

2015- Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro, Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Osmaniye'de geziye giden ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velileri taşıyan midibüsün su kanalına düşmesi sonucu 14 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

2017- İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişi Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

2017- Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını isterken, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapattı.

2019- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

2019- Bosna Hersek'te, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

2021- "Futbolda şike kumpası" davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

6 Haziran

1919- İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezaretine yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönmesi için yazı gönderdi.

1944- Müttefikler, Normandiya'ya çıkarma yaptı.

1961- Ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği, Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e muhtıra verdi. Muhtırada, görevden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesi istendi. Tansel, 8 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına döndü.

1968- ABD Senatörü ve Başkan Adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.

1968- Kurtuluş Savaşı Komutanı ve eski Meclis Başkanlarından Orgeneral Kazım Özalp, 86 yaşında Ankara'da vefat etti.

1983- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

2000- Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

2011- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "12 Eylül darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ifadesi alındı. Evren'e, 2,5 saat süren sorguda, 12 Eylül ve öncesine ilişkin 12 soru yöneltildi.

2011- Alman kabinesi, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yılı sonuna kadar kapatılması kararı aldı.

2013- Çin'de dünyadaki en eski primat fosili bulundu. Daha önce bilinmeyen bir primat cinsi ve türüne ait kalıntıların 55 milyon yaşında olduğu saptandı.

2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona arasındaki final maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, UEFA kulüp organizasyonlarında final yöneten ilk Türk hakem unvanını aldı.

2016- Irak'ın Felluce kentinde 400 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

2017- Gökbilimciler bilinen en sıcak gezegeni keşfetti. Dünya'ya yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi.

2021- Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

2021- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 3 Haziran'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.

2022- Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışı içeren düzenlemenin yılbaşından itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

7 Haziran

1557- Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi açıldı.

1866- Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında hizmete girdi.

1889- Ertuğrul gemisi, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı. Gemi, dönüş yolunda battı.

1914- Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

1920- "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu.

1929- Vatikan, bağımsız devlet oldu.

1939- CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.

1942- Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1945- Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve "Dörtlü Takrir" olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubu'na verildi.

1956- Demokrat Parti Hükümetinin, muhalif partiler ve basından gelecek eleştirileri önlemek amacıyla hazırladığı Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Gazete çıkarmak ve imtiyazını almak için ağır koşullar öngören yasa, yayın anlayışını da denetim altına alıyordu.

1977- Semiha Yankı, 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

1982- Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi, Ermeni bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Erkut Akbay öldü, eşi Nahide Akbay ağır yaralandı.

1997- Genelkurmayın, "İslami sermayenin finans ve eğitim stratejisi" konulu brifingine, yüksek yargı başkan ve üyelerinin yanı sıra Ankara DGM'deki 18 savcı ve hakim de katıldı.

2006- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın, "Kayıp trilyon" davasında "özel belgede sahtecilik" suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi.

2012- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in sağ kolu olarak bilinen, özel kalem müdürü ve sekreteri Abdulhamid Mahmud El Tikriti idam edildi.

2013- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eşi Lyudmila, 30 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıkladı. Putin, Rus siyasi tarihinde Petro'dan 316 yıl sonra eşinden resmen boşanan ilk lider olarak tarihe geçti.

2016- İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırıda 7'si polis 11 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

2016- Hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IKBY Parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıkladı. Açıklama Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu.

2017- Alman Bakanlar Kurulu, İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerini geri çekme kararı aldı. Alman birliğinin Ürdün'de konuşlandırılacağı bildirildi.

2017- Myanmar'da 108 yolcu ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan askeri uçak Andaman Denizi açıklarında düştü. Olayın ardından 90 kişinin cesedine ve uçağın enkazına ulaşıldı.

2018- Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

2019- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Parti'nin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği bildirildi.

2022- Ankara'da 7-15 Haziran tarihlerindeki yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskını ve sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

8 Haziran

632- Son peygamber Hazreti Muhammed hayata gözlerini yumdu.

1632- IV. Murat, Yeniçerilere karşı baskı dönemini başlattı.

1949- Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın da bulunduğu Hollywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940'ların sonuyla 1950'ler boyunca ABD'yi saracak antikomünist histeri başladı.

1951- Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.

1952- Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye'ye geldi.

1958- İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı "Ya Taksim ya Ölüm" mitingi yapıldı.

1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladı. İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve orduyu desteklemek amacıyla miting yapıldı.

1973- İspanya'yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Luis Blanco'yu devlet başkanlığına atadı.

1973- İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.

1975- Kıbrıs'taki referandumda, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.

1985- Atatürk'ün manevi çocuklarından, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Ankara'da vefat etti.

1987- İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

2010- Rusya'nın Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurmasını öngören anlaşma imzalandı.

2011- "12 Eylül Darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi alındı.

2015- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi Erol Simavi, Monako'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

2016- Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 3'ü polis 6 kişi hayatını kaybetti, 23'ü sivil 51 kişi yaralandı.

2017- Türkiye'de ve dünyada tıp alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atan 92 yaşındaki Prof. Dr. Rıdvan Ege, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2018- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2018- FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.

2022- Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

9 Haziran

68- Roma İmparatoru Neron intihar etti.

1617- Padişah I. Ahmed'in isteğiyle Mimar Sedefkar Mehmed Ağa tarafından inşa edilen ve yapımı sekiz yılda tamamlanan Sultanahmet Camisi ibadete açıldı.

1870- İngiliz yazar Charles Dickens öldü.

1928- Avusturyalı pilot Charles Kingsford-Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

1934- Carl Barks'ın çizdiği "Vakvak Amca" (Donald Duck), ilk kez bir çizgi filmde yer aldı. Barks,1935'te Walt Disney'e katıldı.

1942- Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1949- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1962- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan telefon hattı açıldı.

1977- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırıyı, "Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu" adlı terör örgütü üstlendi.

1985- Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı "At" filmi, Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı.

1989- Savarona gemisi, Sadıkoğlu ve Japon firmaları tarafından "restore et-işlet-devret" sistemiyle kiralandı.

1999- Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran'da resmen sona erdirdi.

2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.

2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden salıverildi.

2007- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.

2010- BM Güvenlik Konseyi, İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar getiren karar tasarısını, 12 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oyla kabul etti. Türkiye, hayır oyu kullandı.

2015 - Mısır'daki Port Said Ceza Mahkemesi, futbol maçından sonra çıkan olaylarda 72 kişinin hayatını kaybettiği ve "ülke futbol tarihinin en büyük trajedisi" olarak kabul edilen "Port Said katliamı" davasında, 11 kişiye idam cezası verdi.

2016- Patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübre satışı durduruldu.

2016- Somali'de Eş-Şibab örgütünün Hiiraan vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonunda görevli Etiyopya güçlerine ait karargaha düzenlediği saldırıda 43 asker şehit oldu.

2017- Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında, bir başka araçla olay yerinden geçen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vurularak şehit oldu.

2018- Taliban, Afganistan'da ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

2019 - Ressam İbrahim Balaban, çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti.

2021- Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

10 Haziran

1909- Telsizle ilk "S.O.S" sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1910- Sadayı Millet gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

1916- Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1923- Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti öldü.

1927- Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1930- Türkiye ile Yunanistan arasında, "Ahali Mübadelesi Antlaşması" imzalandı.

1934- İran Şahı Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935- Mülkiye Mektebinin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940- Mussolini, Hitler'in müttefiki olarak II. Dünya Savaşı'na girdi.

1946- İtalya'da krallık sona erdi, cumhuriyet ilan edildi.

1946- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1949- Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruldu. Devlet Tiyatro ve Operasının ilk genel müdürlüğüne Muhsin Ertuğrul atandı.

1955- Yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı ve 500 yataklı, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli olan İstanbul Hilton Oteli açıldı.

1960- Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin'in naaşları Ankara'da Anıtkabir yamacında toprağa verildi.

1960- Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1966- İlk Meclisin Antalya Milletvekili, ilk Basın Yayın ve Enformasyon genel müdürlerinden, maarif vekili, şair ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, 81 yaşında vefat etti.

1967- Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1987- Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990- Teröristler, Şırnak'ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda 26 vatandaşı katletti.

2000- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine, 17 Temmuz'da oğlu Beşşar Esad getirildi.

2001- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

2006- Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüzölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

2007- Habertürk'ün kurucusu, gazeteci Ufuk Güldemir 51 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008- Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 80 yaşında yaşama veda etti.

2017- Batman dizisinin ilk başrol oyuncusu ABD'li aktör Adam West, 88 yaşında hayatını kaybetti.

11 Haziran

1868- Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.

1913- 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa suikast sonucu öldü.

1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını Türk milletine bağışladı.

1960- 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için Hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1967- İsrail ve Arap komşuları arasında 6 gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle sona erdirildi.

1970- Güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonu oldu.

1982- Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi.

1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmayın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde "irticaya karşı Batı Çalışma Grubu" oluşturuldu.

2008- TBMM Onur Ödülü'nün, Prof. Dr. Halil İnalcık'a verilmesi kararlaştırıldı.

2010- Futbolda 19. Dünya Kupası, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başladı. 12 Temmuz'daki finalde şampiyonluğu İspanya kazandı.

2014- Terör örgütü DEAŞ militanları, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten bir gün sonra kent merkezindeki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırdı. Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personel ve bazı aile fertleri bilinmeyen bir yere nakledildi.

2015- Ukrayna, Rusya ile 5 askeri işbirliği anlaşmasını feshetti.

2015- İngiliz aktör Christopher Lee, 93 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye 2018 yılında düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

2022- Mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülmesi kararlaştırıldı. Böylelikle belirli bölgelerde yoğunlaşmalarının önlenmesi amacıyla yabancılara kapatılan mahalle sayısı 781'den 1200'e yükseldi.