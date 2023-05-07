Haftanın tarihine bakış

Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

Anneler için yapılan kutlamalar Sümerler'e kadar uzanıyor. Annelik, ilk çağlardan bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda, "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine "Anne Keki" adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, "Anneler Kilisesi"ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti.

"Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" ilan edildiğini duyurdu.

Türk Kadınlar Birliğinin girişimiyle 1955'te her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Belli başlı öteki olaylar

8 Mayıs

1886- Coca Cola, ABD'de kimyacı John Styth Pemberton tarafından imal edildi.

1903- Fransız ressam Paul Gaugin öldü.

1945- Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Jukov'a teslim oldu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği bu güne "V.E. Day" (Zafer Günü) adı verildi.

1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1952- Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.

1961- Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1972- Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1978- Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.

1984- Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde onaylanmasıyla 12 Eylül'den sonra, 1981'den beri Konsey Meclisinde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşamaya başladı.

1984- Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyatları'nı boykot edeceğini açıkladı.

2012- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.

2012- Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.

2015- Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

2016- Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

2017- Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, oyların yüzde 66'sını alan Emmanuel Macron oldu.

2017- Fas'ın kuzeyindeki bir fosfat madeninde, 66 milyon yıl önce nesli tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosili ortaya çıktı.

9 Mayıs

1485- Davutpaşa Lisesi, dönemin sadrazamı Davut Paşa tarafından "Mektebi Sübyan" adıyla kuruldu. 1874'te Rüştiye Mektebi'ne dönüştü.

1920- Anadolu Ajansı, "Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal" imzasıyla "İslam Alemine Beyanname"yi yayımladı: "... Orduyu terhis etmek, köylülere Kuvayımilliye'yi asi tanıtmak, milleti kendisine şeref veren en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek, sulhü hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu."

1926- Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey Kutbu'na doğru ilk uçuşunu yaptı.

1935- Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda "fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsendi. "Altı ok" daha ayrıntılı şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek, "Kemalizm" ilk kez resmi olarak tanımlandı.

1942- Ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Mimar Vedat Tek, İstanbul'da öldü.

1955- "Anneler Günü" Türkiye'de ilk kez kutlandı.

1955- Batı Almanya, NATO'ya katıldı.

1988- Basın Müzesi, İstanbul'da açıldı.

2007- Fransız ressam Paul Cezanne'ın sulu boya tablosu 25,5 milyon dolara satıldı.

2013- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, bir ilke imza atarak, 2012 yılında piyasaya arz edilen sigaralar içerisindeki katkı maddelerini açıkladı.

2015- 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve oğulları, yeniden yargılandıkları "başkanlık sarayları" davasında üçer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

2015- Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan yeni geliştirilmiş bir balistik füze denemesi yaptı.

2017- Ortaköy'de 1 Ocak gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı düzenleyen Mashapirov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

2017- Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan iki botun alabora olması sonucu 245 sığınmacının kaybolduğunu açıkladı.

2022- İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul tutuklandı.

2022- İzinsiz yardım topladığı gerekçesiyle Nesin Vakfı'nın banka hesabına bloke konuldu.

10 Mayıs

1799- Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan Osmanlı Valisi Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'un ordularına karşı zafer kazandı.

1868- "Danıştay" kuruldu. "Şurayı Devlet" adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başlamıştı.

1876- Osmanlı devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk "Kararnamei Ali" çıkarıldı.

1907- Anneler Günü, ilk kez ABD'nin Philadelphia kentinde kutlandı.

1919- İtilaf Devletleri temsilcileri Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.

1921- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de "Müdafaayı Hukuk Grubu"nu kurdu.

1930- Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi'nde, "altı ok"un simgelediği ilkeler kabul edildi.

1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

1975- Türk sinemasında komedi filmlerinin değişmez oyuncusu Necdet Tosun, 49 yaşında öldü.

1978- Tarihi Çiçek Pasajı binası çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1995- Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'da trafik kazasında öldü.

2007- TBMM Genel Kurulunda, "milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini" de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi.

2008- Dünyanın "La Diva Turca" olarak alkışladığı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında vefat etti.

2009- Şehir içi telefon görüşmeleri rekabete açıldı.

2010- Deniz Baykal, internette yer alan görüntüler ve sonrasındaki sürecin ardından CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

2011- AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu başlattı.

2012- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.

2016- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi.

2017- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve çeşitli projelerle adından söz ettirmişti.

2017- MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

2019- AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Aramaların 14. gününde Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2022- Yerli üretim e-Pasaport ile yeni e-Sürücü belgesi ve e-Mavi kartın tanıtımı yapıldı.

2022- Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

11 Mayıs

1920- Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divanı Harb tarafından idama mahkum edildi.

1938- Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1954- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık 48 yaşında vefat etti.

1961- Yassıada'da "Anayasayı ihlal" davaları başladı.

1964- Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın, ölümünden 10 yıl sonra Burgazada'daki evi müzeye dönüştürüldü.

1985- Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı, 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1997- IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov'u yendi.

2005- "Ben Gamlı Hazan" ve "Civelek" gibi bestelere imza atan Melahat Pars, 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 53 kişi hayatını kaybetti.

2015- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede yemekte bir araya geldi. Kıbrıs sorununa çözüm aranan müzakerelerin, Türk ve Rum tarafı arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığı açıklandı.

2017- 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, 50 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2018- Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

2018- Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

2019- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib Mutabakatı'ndan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda en az 565 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

12 Mayıs

1820- Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası: İngiliz hastane reformcusu ve Selimiye Kışlası'ndaki Kırım Savaşı yaralılarınca, "Lambalı kadın" olarak bilinen Florence Nightingale doğdu.

1947- Güzel Sanatlar Akademisinin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu "Onlar Grubu" kuruldu.

1951- Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.

1976- Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978- Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

1978- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı, 49 kişi öldü.

1998- İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait yüklü miktarda eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

2005- Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, 61 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008- Çin'in güneydoğusundaki Sichuan eyaletinde, Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı. 375 bin kişinin yaralandığı deprem yüzünden 5 milyon insan evsiz kaldı.

2010- Libya Havayolları Afrikiyah'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden gelen uçağının Trablusgarp Havalimanı'na inişinde düşmesi sonucu 104 kişi öldü, kazadan Hollandalı bir çocuk kurtuldu.

2012- Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkonulan Gerçek Hayat dergisi Orta Doğu Temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu.

2015 - Ergenekon davası sanıklarından Sami Hoştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2015 - Picasso'nun "Les Femmes d'Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosu New York'ta 179 milyon 365 bin dolara satılarak müzayede rekoru kırdı.

2015 - Barcelona ile Bayern Münih arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının 75. dakikasında oyuna giren Xavi Hernandez, turnuva tarihinde 150 maça çıkan ilk futbolcu oldu.

2016- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

2017- Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı.

2018- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

2018- Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

2019- Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

2022- Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ve bir askerin şehit olduğu ÇNRA/havan saldırısı sonucu yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi.

13 Mayıs

1915- Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki "Muaveneti Milliye" muhribi, Golyak zırhlısını torpilleyerek batırdı.

1919- İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

1950- Ereğli Kömür İşletmelerinde Türkiye'nin ilk siyasal grevi yapıldı.

1965- Batı Almanya İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle 9 Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti.

1975- Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Demirel'in burun kemiği kırıldı.

1981- Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralandı.

2000- Ankara Sincan'da tarlaya bırakılmış halde çok miktarda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Patlayıcı ve silahların, yasa dışı Tevhid (Selam) örgütü mensubu Necdet Yüksel tarafından bırakıldığı belirlendi. Yüksel'in, Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bombayı koyduğunu "itiraf ettiği" bildirildi.

2011- Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı prototip uçak, 13 saatlik ilk uluslararası uçuşunun ardından Brüksel'e indi.

2013- Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kanadalı Komutanı Chris Hadfield, uzayda müzik videosu çekerek tarihe geçti.

2015- Vatikan, nihai şekli verilen ancak imzalanması gereken bir anlaşmada Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı.

2016- Dünyanın en yaşlı insanı Amerikalı Susannah Mushatt Jones, 116 yaşında hayata veda etti.

2016- Hizbullah'ın en üst düzey komutanı ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının zanlılarından Mustafa Bedreddin, Suriye'de Şam Havalimanı yakınında İsrail tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıda öldü.

2016- Frida Kahlo'nun, New York'taki açık artırmada 8 milyon dolara alıcı bulan tablosu, sanatçının şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

2017- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu "ikiz galaksi" görüntüsünü kayda geçirdi.

2017- "WannaCry" adı kullanılarak yapılan küresel siber saldırıdan farklı ülkelerden yüz binlerce bilgisayar etkilendi.

2017- İzmir Buca'dan Anneler Günü gezisi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan kadınları taşıyan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda şarampole yuvarlanması sonucu 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2019- MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2019- ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camisi büyük hasar gördü.

14 Mayıs

1560- Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.

1839- Askeri hekim yetiştiren Osmanlı öğretim kurumu Mektebi Şahane-i Tıbbiye açıldı. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği reform düşüncesinden en çok etkilenen kurumlardan olan "Mektebi Şahane-i Tıbbiye", 1909'da, Haydarpaşa'daki binasına (bugünkü Marmara Üniversitesi) taşındı.

1919- İzmir Limanı'nda bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.

1919- İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Maşatlığı'nda toplanarak "Reddi İlhak" ilkesini kabul etti.

1948- Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi, İsrail bağımsızlığını ilan etti.

1950- 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi.

1955- Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren "Varşova Paktı"nı imzaladı.

1972- Bülent Ecevit, Atatürk ve İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü genel başkanı seçildi.

1987- TBMM, Anayasa değişikliğini kabul ederek siyasi yasaklar için referanduma gidilmesi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması ve seçmen yaşının 20'ye indirilmesini benimsedi.

1998- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle Prof. Dr. Bernard Lewis'e verildi.

1998- ABD'li şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Frank Sinatra 82 yaşında hayata veda etti.

2007- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği de yapan gazeteci yazar Turan Yavuz vefat etti.

2013- Avrupa Yayın Birliğinin düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'nın puanlama sistemine itiraz eden ve itirazı kabul edilmediği için finallere katılmayacağını açıklayan TRT, 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finallerini yayınlamama kararı aldı.

2013- Türkiye'nin IMF'ye olan kredi borcunun son taksitinin transferi yapıldı. Hazine, 412 milyon dolarlık son taksiti ödeyerek Türkiye'nin IMF'ye borcunu kapattı.

2015- Kudüs'ü ziyaret eden ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Görmez, Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman'a cuma hutbesi verdi.

2017- Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasında VakıfBank ikinci kez şampiyon oldu.