Haftanın tarihine bakış

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman işgalindeki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak, Cumhuriyet'e giden yolda adımlar atacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920'de açıldı.

TBMM'nin açılışına giden adımlar, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla atıldı.

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağını" ortaya koydu.

1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920'de, 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda, "Misakımilli"yi kabul etti.

İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve Milli Mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlanması üzerine, milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya geçmeye başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta süresiz tatil kararı aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da, olağanüstü yetkili bir meclisin" toplanacağını duyurdu. Genelgede, "ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış mebuslardan gelebileceklerin bu meclise katılmaları" istendi.

Seçimle belirlenen milletvekilleri ile dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü ilk mecliste yer alabildi.

Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin açılışını duyurduğu genelgesinde, bundan böyle "bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek katın" bu Meclis olacağına işaret etti.

23 Nisan 1920'de, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.

Belli başlı diğer olaylar

17 Nisan

1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1924- İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin Ulusal Faşist Partisi kazandı.

1939- Kurtdereli Mehmet Pehlivan 75 yaşında öldü.

1940- Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1941- Merkez Bankası'nın yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.

1952- Türkiye ile ABD arasında telefon görüşmelerine başlandı.

1954- Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.

1957- Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi.

1961- ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. "Domuzlar Körfezi Harekatı" olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

1969- Eski Çekoslovakya'nın "liberal" başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askeri müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.

1972- ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. "Watergate" adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

1978- Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve üç yakını, postayla gönderilen paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Olaydan sonra 700 iş yeri tahrip edildi, CHP İl Merkezi yakıldı.

1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

1999- Bakü-Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.

2008- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM'de kabul edildi. Kanuna göre, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Emeklilikte SSK (SGK) kapsamında çalışanlarda aranan 7 bin günlük prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'e yükseltildi.

2010- Uganda'da babası öldüğünde 3 yaşında olan ve yandaşları tarafından "dünyanın en genç kralı" ilan edilen Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, 18 yaşına girmesiyle resmen taç giydi.

2016- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, 28 binden fazla kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.

2018- Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018- Şair Cemal Safi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2020- Gazeteci-tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

18 Nisan

1906 - San Francisco kenti, 7,7 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 500 kişi öldü, 100 bin kişi evsiz kaldı.

1936 - İzmit Kağıt Fabrikasında ilk kağıt imal edildi.

1943 - Ses sanatçısı Hafız Burhan (Burhan Sesyılmaz) Ankara'da öldü. Sanatçı özellikle gazel türünde şarkılarla ün yapmıştı.

1954 - Albay Cemal Abdülnasır, Mısır'da krallığı darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi.

1955 - Albert Einstein, ABD'nin Princeton kentinde 76 yaşında öldü.

1977 - Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.

1982 - Devlet Mezarlığı Hakkındaki Kanun uyarınca Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir alan Devlet Mezarlığı olarak belirlendi.

1983 - Lübnan'daki ABD askeri varlığını protesto etmek amacıyla Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.

1988 - Şair Oktay Rifat 74 yaşında öldü.

1989 - Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

1998 - Yunanistan'ın cuntadan çıkmasını sağlayan devlet adamı Konstantin Karamanlis 91 yaşında Atina'da öldü.

2002 - Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine döndü.

2007 - Malatya'da, Hristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve Yayınevi'ni basan saldırganlar, biri Alman 3 kişiyi öldürdü.

2007 - TBMM Başkanvekili ve CHP Bursa Milletvekili Ali Dinçer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2010 - KKTC'de cumhurbaşkanlığına Derviş Eroğlu seçildi.

2010 - Kübalı yazar ve siyasi eylemci Carlos Franqui yaşamını yitirdi.

2016 - Milli cimnastikçi Tutya Yılmaz, artistik jimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakalarında ilk 24 sporcu arasına girmeyi başaran milli sporcu, olimpiyat kotası alarak tarihe geçti.

2017 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde havalandıktan kısa süre sonra düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterindeki bir hakim, yedi polis, bir astsubay ve üç kişilik mürettebat şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, helikopterde herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını, kazanın hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

2018 - Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklandı. 75 yaşındaki Vuralhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2018 - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını dolduran "TCG Acar" gemisi, müze oldu.

2018 - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Abdullah Finans Merkezi'nde ülkenin ilk sinema salonu açıldı.

2020 - Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

2021 - Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

19 Nisan

1775 - Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde çatıştı.

1925 - 29 Ekim'in "ulusal bayram" olarak kabulü hakkındaki kanun onaylandı.

1926 - Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve ecnebilerin kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1938 - Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü.

1947 - Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948 - ABD, yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda denedi.

1971 - Sovyetler Birliği, "Salyut I" adındaki dünyanın ilk uzay istasyonunu uzaya gönderdi. 15 metre uzunluğundaki istasyon, bilimsel bir laboratuvardı.

1984 - Avni Dilligil Tiyatro Ödülü, "Galileo Galilei" oyunuyla Dostlar Tiyatrosuna verildi. Yıldız Kenter "en iyi kadın oyuncu", kardeşi Müşfik Kenter "en iyi erkek oyuncu" seçildi.

1993 - Şair, öykü ve oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal öldü.

1994 - Sinema sanatçısı Turgut Boralı, 71 yaşında hayatını kaybetti.

1995 - ABD'nin Oklahoma eyaletinde resmi bir binaya konulan bombanın patlaması sonucunda 100'den fazla kişi öldü. Bombayı eski bir asker olan 28 yaşındaki Timothy McVeigh'in yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

1999 - Karikatürist Tekin Aral İstanbul'da vefat etti. 1941'de doğan Aral, ağabeyi Oğuz Aral ile Gırgır ve Fırt dergilerini mizah dünyasına kazandırdı.

2007 - Çankaya Köşkü'nden önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılan "Atatürk Müze Köşkü", restorasyonu tamamlandıktan sonra törenle ziyarete açıldı.

2008 - Eski bakanlardan Ayvaz Gökdemir, Ankara'da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede vefat etti.

2010 - Irak'taki El Kaide'nin lideri Ebu Eyüp El Masri öldürüldü.

2013 - Diyanet İşleri Başkanlığı yanında, aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi açıldı.

2014 - Suriye'de kaçırılan Fransız gazeteciler Edouard Elias (22), Didier François (54), Pierre Torres (29) ve Nicolas Henin (38) serbest bırakıldı. Gazeteciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Türkiye'ye getirildi.

2016 - Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği fonun 110 milyon avroluk kısmını serbest bıraktı.

2017 - Musul'un batı yakasında düzenlenen saldırılarda DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ile örgütün önde gelen 6 ismi öldürüldü.

2017 - Fransa'da tavuk gibi "kuluçkaya yatan" sanatçı Abraham Poincheva, üç hafta sonra sonuç aldı. Sanatçının üzerine oturduğu 10 yumurtadan birindeki civciv çıktı.

2017 - Sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2021- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi başarıyla uçurdu. Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

20 Nisan

1841 - İlk dedektif romanı Morgue Sokağı Cinayeti yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu.

1889 - Adolf Hitler doğdu.

1902 - Marie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum tuzlarını ayrıştırmayı başardı.

1924 - 1924 Anayasası kabul edildi.

1942 - İzmir Ticaret Gazetesi yayımlanmaya başladı.

1944 - Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu.

1953 - Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı.

1962 - Dolandırıcılığıyla ünlü "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi.

1990 - Ressam Şefik Bursalı 87 yaşında hayata veda etti.

2008 - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge 85 yaşında vefat etti.

2010 - Şili Katolik Kilisesi, tacizde bulunmakla suçlanan papazların kurbanlarından özür diledi.

2011 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen, sonrasında 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi "müebbet hapis cezasına" çarptırdı.

2012 - Mısır'ın başkenti Kahire'de yüz binlerce kişi, Tahrir Meydanı'nda, ordunun yönetimi sivillere devretmesi için gösteri düzenledi.

2013 - Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Burhan Apaydın, 89 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016 - Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

2017 - MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen, itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Ankara'da tutuklandı.

2017 - Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde, Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının faili, olay sırasında öldürüldü.

2018- Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.

21 Nisan

1864 - Toplum bilimci Max Weber doğdu.

1900 - Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle tanınan ve asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Amerikalı mizah yazarı Mark Twain öldü.

1920 - Mustafa Kemal Paşa, vilayetlere, Meclisin 23 Nisan 1920'de açılacağını bildiren genelge yayımladı.

1938 - Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal öldü.

1939 - Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu.

1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başına getirildi.

1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.

1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu.

1973 - Devlet Ana, Yorgun Savaşçı gibi yapıtlara imza atan yazar Kemal Tahir, 63 yaşında öldü.

1996 - Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev, Rus füze saldırısında öldü.

2005 - TBMM Başkanlık Divanı, "TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü'nün" Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

2013 - Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu "dang humması" salgınında 45 kişi öldü.

2015 - Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında 2 bin 500 çocuk aynı anda dişlerini fırçalayarak toplu diş fırçalama rekoru kırdı.

2016 - Amerikalı pop yıldızı Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.

2017 - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığına 10 askeri üniformalı kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

2018 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca doğal gaz çıkarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.

2019 - Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Terör saldırılarında, Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi, Yiğit Ali Çavuş ve sonraki günlerde saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.

2019 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından protestocu bir grubun saldırısına uğradı.

22 Nisan

1920 - İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti.

1924 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.

1933 - Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.

1935 - Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı.

1940 - Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu.

1947 - Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.

1962 - Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi.

1993 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi.

1994 - Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti.

2009 - 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi.

2010 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını ancak sürecin terk edilmediğini söyledi.

2011 - Anavatan Partisi'nden 1987-1995 yıllarında Bursa milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

2013 - İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi.

2014 - Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı.

2015 - Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni bir nükleer enerji anlaşması imzaladı.

2015 - Türkiye, en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi.

2016 - BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı.

2017 - Fas ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 37 yıl sonra yeniden başladı.

2018 - CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

2021 - Gazeteci yazar Selahattin Duman, 71 yaşında tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

2022 - Küresel otel rezervasyon şirketi Trivago, "en iyi fiyatı" bulmayı kolaylaştırdığını iddia eden reklamlarla Avustralyalı müşterilerini yanılttığı gerekçesiyle yaklaşık 33 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

23 Nisan

1616 - İngiliz oyun yazarı William Shakespeare öldü.

1920 - Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

1923 - Lozan Konferansı'nın ikinci dönemi başladı.

1924 - Ankara'da Türk Ocakları I. Kurultayı toplandı.

1929 - "Çocuk Bayramı ve Haftası" ilk kez kutlandı.

1930 - Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun tüm özelliklerini yansıtan son binalardan biri olarak kabul edilen Ankara'daki Türk Ocakları Genel Merkezi binası hizmete açıldı.

1938 - Fransa'nın Nice kentinde yedi ülkenin katıldığı yarışmalarda Ordu Süvari Ekibi birincilik kazandı.

1948 - II. Dünya Savaşı'ndan bu yana kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi törenle halka açıldı.

1960 - İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.

1961 - İlk Meclis binası müze haline getirildi.

1961 - Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.

1965 - İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.

1969 - Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin erkek kardeşi ve ABD Senatosu senatörü Robert F. Kennedy'nin katili Ürdün vatandaşı Filistinli Sirhan Bişara Sirhan, ölüm cezasına çarptırıldı.

1974 - Siyasi hakların iadesi hakkında anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Senato Başkanı Tekin Arıburun, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bir tezkere yazdı. Yemin ederek senatörlük görevine başlamasını istedi. Bayar, bu isteği 28 Nisan'da geri çevirdi.

1979 - Türkiye'nin yedi ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.

1981 - Milli Güvenlik Konseyi, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divanda yargılanmasına karar verdi.

1982 - TRT, haftada iki gün renkli yayına başladı.

1984 - AIDS'e neden olan virüs belirlendi.

1992 - Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu.

2003 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda KKTC ile Rum kesimi arasında serbest geçişler başladı.

2007 - Samsun Ceyhan Petrol Boru Hattının temeli törenle atıldı.

2007 - Rusya'nın eski Devlet Başkanlarından Boris Yeltsin öldü.

2022- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.