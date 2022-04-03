Haftanın tarihine bakış

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), işgal altındaki İstanbul'dan Milli Mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden 5 gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Sakarya'nın Geyve ilçesinde buluştu.

Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.

Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurken; "Türk", "Ankara", "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı" adında birleşti.

Kafile Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle "4 veya 5 Nisan akşamı" Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı Ziraat Mektebinde (şimdiki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa, yurt geneline gönderdiği "Tarihi Genelge" ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Anadolu Ajansının "şirkete intikali" 1924 yılı bütçe yasası görüşmelerinde gündeme geldi. 1 Mart 1925'te "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" kuruldu.

Türkeş'in vefatı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin son 55 yılının önemli dönemeçlerine damgasını vuran bir lider olarak hayata veda eden Türkeş, zorluklarla dolu yaşamını vatan ve millet hizmetine adadı.

Alparslan Türkeş için 8 Nisan 1997 Salı günü düzenlenen cenaze törenine yoğun katılım oldu. Türkeş'i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen ülkücüler, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Ankara'ya akın etti.

Alparslan Türkeş'in naaşı, Beşevler'deki anıt mezara defnedildi. Granit mermerden hazırlanan mezar taşında, Türkeş'in doğum tarihi 1917 olarak yazılırken, ölüm tarihi boş bırakıldı.

Türkiye'nin tüm illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirilen topraklar Türkeş'in mezarına konuldu.

Polis Teşkilatı kuruldu

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu.

Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra gerek başkent gerekse diğer illerde eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı yürütülmesi uygulaması sürdü.

Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla teşkilat kuruldu.

Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de yazıyla duyuruldu.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

4 Nisan

1929- İstanbul'da düzenlenen "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

1949- Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

1953- Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı, 81 Türk denizcisi şehit oldu.

1966- Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, " Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır." dedi.

1968- ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Memphis'te uğradığı suikastta öldü.

1974- Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

1979- Pakistan'ın devrik başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.

1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

1997- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat etti.

2001- Yargıtay 6. Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen terörist Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.

2010- TRT'nin Arapça kanalı TRT El Türkiye yayına başladı.

2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.

2016- Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde, Yunanistan'dan gönderilen ilk göçmen grubu İzmir'e geldi.

2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın esir aldığı 275 kişi, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" düzenlendi.

2019- AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

2019- Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalyayla şampiyon oldu. Üç gün süren müsabakalarda 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Türkiye, 2015 ve 2017'den sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2021- Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla, "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları"nın kınandığı açıklama yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Montrö Bildirisi" olarak tanımlanan açıklamayı hazırlayanların tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

5 Nisan

1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.

1900- 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndaki "Plevne Direnişi" ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.

1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.

1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı, Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.

1946- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.

1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.

1976- Tayvan Lideri Çan Kay Şek 88 yaşında öldü.

1983- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.

1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1994- "5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi" uygulamaya konuldu.

1999- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya bombalı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını gerçekleştiren terörist parçalanarak öldü.

2008- Amerikalı aktör Charlton Heston, 84 yaşında yaşama veda etti.

2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü ve TBMM'de konuştu, dini toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

2013- Yolsuzluk ve sınır ötesi suçlar gibi konularda çalışan bir grup gazeteci, kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi inceledi. Bu inceleme sonucunda, birçok ülkeden, aralarında siyasetçi ve iş insanının bulunduğu kişilerin hesaplarının da yer aldığı binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığı iddia edildi.

2015- Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı.

2017- Kuzey Kore, orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü.

2017- İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" düzenlemesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33'e karşı 43 oyla kabul etti.

2018- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Zonguldak Alaplı'da tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescillendi.

2020- Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un Kovid-19'a karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı.

6 Nisan

1326- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1896- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı.

1909- İlk basın şehidi: Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde kurşunlanarak öldürüldü.

1909- Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu.

1917- ABD Almanya'ya savaş ilan etti ve 1'inci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

1920- Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgede, AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: "Doğru, tarafsız, hızlı habercilik."

1933- "Güzellik Kraliçesi" Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı.

1939- İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşma için Paris'te bir antlaşma imzaladı.

1941- Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu.

1953- Türkiye Genç Milli Futbol Takımı dünya 3'üncüsü oldu.

1956- Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı.

1971- Rus besteci İgor Stravinsky öldü.

1972- Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu.

1972- Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.

1973- Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1979- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda 1'inci oldu.

1980- Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.

1988- Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.

1992- Amerikalı bilimkurgu yazarı Isaac Asimov öldü.

1994- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, düzenlenen roketli saldırı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

2009- İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

2011- Hükümete, bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine "ekonomi", "iç ve dış ticaret", "gençlik ve spor" ile "aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım" konularında 4 bakanlık kuruldu.

2013- Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü.

2013- Anadolu Ajansının 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1'inci kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi.

2014- Anadolu Ajansı, 94'üncü kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızcayı da ekledi.

2015- Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, kuruma "sahte diplomalı personelin işe alındığı" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

2016- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına İlişkin Kanun tasarısı yasalaştı.

2016- Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı.

2017- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu.

2017- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanıldığının bilimsel incelemeyle tespit edildiğini açıkladı.

2017- Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletlere mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi.

2020- Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde, Kovid-19 dolayısıyla tıbbi maske takma zorunluluğu getirildi.

2020- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Ajansın doğru, güvenilir, hızlı ve etkili haber aktarma mücadelesinin, milli şuur ve vatanseverlik ruhu gözetilerek 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

7 Nisan

1600- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.

1789- Sultan I. Abdülhamid hayatını kaybetti, III. Selim tahta çıktı.

1827- İngiliz kimyager John Walker'in buluşu kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1938- Yıldız Sarayı'nda "Balkan Basın Birliği Kongresi" ve "Balkan Antantı Ekonomik Konseyi" çalışmalarına başladı.

1948- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu.

1960- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 2 Nisan'da Kayseri'de karşılaştığı engelleme nedeniyle bazı subaylar ordudan istifa etti.

1963- Yugoslavya'da "sosyalist cumhuriyet" ilan edildi.

1969- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları "hak yürüyüşü" yaptı.

1978- Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.

1978- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından 2'si Eskişehir'de teslim edildi.

1978- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, uğradığı silahlı saldırı sonucu felç oldu.

1978- Türk tiyatrosunun ünlü sanatçılarından Muammer Karaca, 72 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1979- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye silahlı saldırıda bulunuldu.

1983- Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen vefat etti.

1987- 6 yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

1991- Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, terör örgütü Dev-Sol militanlarınca öldürüldü.

2005- Bestekar Melih Kibar, 54 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2010- Kırgızistan'da darbe: Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev başkent Bişkek'ten kaçtı, geçici hükümetin başına eski Dışişleri Bakanı Roza Otunbayeva getirildi.

2012- Pakistan'ın Hindistan'a yakın Himalaya bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 124 Pakistanlı asker ve 11 sivil öldü.

2013- Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 8 Taliban üyesi öldürülürken, 11'i çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi.

2014- Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi olarak bilinen Kemal Özkan, yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle 80 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzanların, elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açtığını bildirdi.

2015- Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "Balyoz Planı" davasında, haklarındaki mahkumiyet kararlarını bozmasının ardından yeniden yargılanan 63 sanığın beraatine karar verildi.

2015- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi kriz sırasında çatışan silahlı Hristiyan Anti-balaka ile Müslüman Seleka grupları arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de ateşkes anlaşması imzalandı.

2016- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, MS 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.

2016- TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif kabul edilerek yasalaştı.

2017- ABD, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü seyir füzeleri ile vurdu.

2017- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA, "silahsız bir örgüt olduğunu" duyurdu.

2018- İstanbul'da daha önce beyin pili ameliyatı geçirmiş 329 parkinson hastası, Anadolu Ateşi dans topluluğuyla sahnede perküsyon çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2018- İstanbul Boğazı'nda Malta bandıralı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük çapta hasar oluşurken, İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

2020- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele amacıyla "Toplum Bilimleri Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturduklarını açıkladı.

2020- Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde Kovid-19'a karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

2021- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

8 Nisan

MÖ 563 - Budizm'in kurucusu Gautama Buddha doğdu.

1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı Devleti'nden, bağımsız Yunan Devleti'ni onaylamasını istedi.

1923 - Mustafa Kemal "9 Umde"yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında "Egemenlik ulusundur." gelmekteydi. İlkeler arasında "öğretimin birleştirilmesi" de bulunuyordu.

1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.

1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.

1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso 91 yaşında Paris'te öldü.

1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.

1985- Kadro dergisinin kurucularından yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında vefat etti.

1997- 4 Nisan'da vefat eden MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi yaralandı.

2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi Bakü'de yapıldı.

2004- Eski Sağlık Bakanı Doğan Baran, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.

2005- Papa II Jean Paul, cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

2006- Almanya'nın Kiel kentindeki profesyonel boks unvan maçlarında, erkekler ağır sıklette Sinan Şamil Sam Brezilyalı, bayanlar hafif sıklette de Hülya Şahin İngiliz rakiplerini yenerek "Kıtalar Arası Şampiyon" unvanlarını aldı.

2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA fotomuhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.

2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.

2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında hayatını kaybetti.

2013- Gazi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu, tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 83 yaşında vefat etti.

2014- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.

2017- Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi.

2018- ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik cihaz tasarladı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, buna karşılık ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

2020- Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

2021- Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Nisan

1588- Büyük Türk mimarı Mimar Sinan, 99 yaşında vefat etti.

1932- İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başladı.

1936- İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1950- İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem İstanbul'da öldü.

1952- Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet 3. Şube Müdürü görevindeyken Orhan Hançerlioğlu getirildi.

1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi 3'üncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982- Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş, 61 yaşında vefat etti.

1982- Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.

1985- Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1985- Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1988- Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado öldü. "Ümit Dünyası" ünlü yapıtları arasındaydı.

1991- Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

1993- Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

1998- Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybetti.

2013- Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi.

2013- İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı.

2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen "en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.

2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

2016- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.

2017- Mısır'da DEAŞ'ın 2 kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Mısır'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarındaki intihar saldırısında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2019 - Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine 9 yıl görev yapmak üzere seçildi.

2021- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

10 Nisan

1845- Emniyet Teşkilatı kuruldu.

1919- Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.

1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

1927- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

1928- Anayasanın "din" ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. "Türkiye Devleti'nin dini, din-i İslamdır" cümlesi anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, yemin ederken kullandığı "vallahi" kelimesinin yerine "Namusum üzerine söz veririm." ifadesi getirildi.

1931- Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocaklarının feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.

1950- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak hayatını kaybetti. TBMM Hükümetinin ilk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonraki 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu yeni baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı.

1950- Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.

1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.

1974- Genel af yasa önerisi TBMM'de kabul edildi.

1982- Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ecevit, 16 Nisan'da tutuklandı.

1998- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.

1999- Türkiye İşçi Partili 7 kişi ve DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.

2002- Danıştay 10'uncu Dairesi "devlet sanatçılığı" unvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.

2004- Türkiye'nin önde gelen iş adamların Sakıp Sabancı, 71 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini, terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.

2010- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekileri taşıyan uçak düştü, 132 kişi öldü.

2011- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun "yaşayan insan hazinesi" ilan edilen bozlak ustası Neşet Ertaş'a "fahri doktora" unvanı verilmesini kararlaştırdı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.

2014- European Pressphoto Agency (EPA) fotomuhabiri Kerim Şevket Ökten, Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet etmesi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında, havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti.

2016- Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk istifa etti.

2016- Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Vodafone Arena Stadyumu'nun açılışı yapıldı.

2017- Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana gerçekleşen 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını açıkladı.