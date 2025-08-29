Hafta Sonu Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklenirken, büyük şehirlerde hava az bulutlu ve açık kalacak.

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Fevzi Burak Tekin, yarın Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini belirtti.

Tekin, pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Hafta sonu 3 büyük kentte ise havanın az bulutlu açık olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
