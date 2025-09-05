Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor ve Yağışlar Bekleniyor

Hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına kademeli olarak düşeceğini bildirdi.

Hafta sonunda özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyen Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." dedi.

Çelik, yağışların özellikle yarın Marmara'nın doğusunda, Kütahya ile Eskişehir ve Düzce çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını belirtti.

Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da yağmur bekleniyor

Çelik, Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışların beklendiğini söyleyen Çelik, İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını kaydetti.