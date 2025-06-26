Hafta Sonu Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Geçiyor

Hafta Sonu Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Geçiyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava beklenildiğini açıkladı. 3 büyük şehirde sıcaklık ise değişkenlik gösterecek.

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, hafta sonu ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

Cumartesi günü Trakya'da ve Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Giresun etrafı ve ilçelerinde mevsimsel yağışların beklendiğini aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise az bulutlu açık havanın hakim olacağını söyledi.

Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bilgisini veren Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışlar, yine Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Özdemirci, yeni haftada da yurt genelinde yağışların görüleceğini ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Yarın 3 büyükşehirde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirten Özdemirci, İstanbul az bulutlu açık 33 derece, Ankara az bulutlu açık 34 derece, İzmir'de ise açık 39 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi.

Cumartesi günü İstanbul'da parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da az bulutlu 34 ve İzmir'de az bulutlu 38 derece olacağını kaydetti.

Pazar günü ise İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşeceğini söyledi.

Özdemirci, İzmir'de ise pazar günü az bulutlu açık havanın hakim olacağını, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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