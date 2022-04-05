Hafsa Sultan Mahallesi ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - İHH Manisa İnsani Yardım Derneği ile birlikte 3 yıldır ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 100 vatandaşınevineHafsa Sultan Mahallesi MuhtarıZuhal Güneş ve azaları tarafından sıcak yemekveriliyor.

Hafsa Sultan Mahallesi MuhtarıZuhal Güneş yaptığı açıklamada ekibinle birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Muhtar güneş sözlerine şöyle devam etti;

"Biz Hafsa Sultan Mahalle Muhtarlığı olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar arasında köprü görevi görüyoruz. Ramazan ayında insanlar biraz daha duygusal. Bizde muhtar ve azalarımızlahep birlikte vatandaşlarımızla gelen yardım ve talepleri birleştiriyoruz. Köprü vazifesi olmaya çalışıyoruz. Belediyeler, dernekler ve yardım kuruluşlarından gelen yardımları adil bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Yunusemre Belediyesinin yardım kolilerini vatandaşa ulaştırmaya yardımcı olduk. Ayrıca 3 yıldır İHH Manisa İnsani Yardım Derneğinin erzak ve sıcak yemek dağıtımını bizler ekibimle gerçekleştirdik. Bu yıl yine İHH Manisa İnsani Yardım Derneğinin sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı boyunca dağıtımımızdevam edecektir.Buradan bizlere destek olan İHH Manisa İnsani Yardım Derneği yetkililerine, ayrıca dağıtım konusunda beni yalnız bırakmayan azalarımave gönüllülere teşekkür ediyorum"dedi.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi halkı ise hizmetten memnun olduklarını dile getirdi ve başta muhtarZuhal Güneş olmak üzere Hafsa Sultan Mahallesi azalarınave emeği geçenlereteşekkür etti.

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