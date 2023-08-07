Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyon, yük boşalttığı esnada bir anda kayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyon, yük boşalttığı esnada bir anda kayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 48 EB 043 plakalı hafriyat kamyonu, yük boşalttığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak yan yattı. Araç sürücüsü M.D. devrilen kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon sürücüsü M.D.'yi sıkıştığı araç içerisinden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü M.D. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.