Hafriyat Tırı Yön Levhasını Devirdi, Trafik Aksadı
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Burdur'da bir hafriyat tırının damperi kendiliğinden açılarak yön levhasını devirmesi sonucu Ankara'dan Burdur yönüne trafik uzun süre aksadı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, küçük araçlar alternatif güzergah kullanmak zorunda kaldı.
BURDUR'da hafriyat tırının kendiliğinden açılan damperi kara yolları yön levhasını devirdi. Kaza nedeniyle Ankara'dan Burdur yönüne trafik uzun süre aksadı.
Dün saat 23.00 sıralarında Ankara- Burdur kara yolu Kışla Mahallesi civarında Levent İ. yönetimindeki 15 DM 780 plakalı hafriyat kamyonunun damperi kendiliğinden açıldı. Sürücü damperin açıldığını fark etmeyince kara yollarının yön levhasına çarparak, devirdi. Devrilen levha nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölge trafik ekipleri, küçük araçları Kışla Mahallesi yan yoldan kent merkezi yönüne gönderdi. Kamyon, tır ve otobüsler ise yaklaşık 2 saat sonra yön levhalarının vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yollarına devam edebildi. (DHA)