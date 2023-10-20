Hafriyat kamyonuyla kovalamaca: 16 otomobil hasar gördü, 9 kişi yaralandı

İSTANBUL'da babasına ait hafriyat kamyonuyla polisle kovalamacaya giren, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar verip 9 kişiyi yaralayan Sezgin Açık, cinayet büro amirliğinde sorgulanıyor. Şüphelinin ilk sorgusunda olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu, daha önceden 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

ÖNCE BABASINI DÖVDÜ SONRA KAMYONU ÇALDI

İstanbul'da gece meydana gelen olayda Sancaktepe Paşaköy TIR garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalan 22 yaşındaki Sezgin Açık adeta dehşet saçtı. Kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil Açık'ı darp ederek kamyonu çalan genç, ihbar üzerine bir süre jandarma ekipleri tarafından takip edildi. Jandarma ekiplerini bir süre sonra atlatmayı başaran Sezgin Açık, Pendik'te ortaya çıktı. Aracı hızla süren Sezgin Açık, polisi peşine taktı.

1 POLİS MEMURU 1 BEKÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kamyonu hızla sürerek önce Kartal'a geçen şüpheli daha sonra Maltepe'de uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis araçlarının arasına hızla daldı. Şüpheli olaydan sonra hızla yoluna devam ederken polis memuru Lütfü Bayraktar ile bekçiler Kerem Atay, Doğancan Külünk, Eren Saydır'ı yaraladı. Yaralılardan Lütfü Bayraktar ile Kerem Atay'ın durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

16 OTOMOBİLE HASAR VERİP 9 KİŞİYİ YARALADI

Sürdürülen takip sonucunda Ataşehir'de kıstırılan şüpheli, kamyonun lastiklerine ateş açılarak durdurulup gözaltına alındı. Şüphelinin kilometrelerce süren kaçışı sırasında toplamda 2'si polis aracı 16 araca ağır hasar verdiği, ayrıca toplam 9 kişinini de yaralanmasına neden olduğu belirlendi.

'HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen şüpheli Sezgin Açık hastanede tedavisi yapıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltına alındı. Şüphelinin ilk sorgusunda ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCEDEN 3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, son bir yıl içinde 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin daha önceden "Mala zarar vermek", "Trafik Güvenliğini tehlikeye atmak" ve 2Kasten yaralama" suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliyle ilgili sorgulamanın cinayet büro amirliğinde devam ettiği belirtildi.