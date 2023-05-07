HAFRİYAT KAMYONUNUN ASKER UĞURLAYANLARIN ARASINA DALDIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

HATAY'ın Belen ilçesinde, TIR ile çarpışıp kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun daldığı asker uğurlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'den Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülşen Koyuncu'nun ölümüyle 13'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerden 11'inin kimliği tespit edilirken, 2'sinin kimliği ise DNA testiyle belirlenecek.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen istikametinden Antakya yönüne doğru ilerlerken Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı 16 ADD 920 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nden Ahmet Koyuncu'nun asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Bölgeye park edilen araçları biçen kamyon alev topuna dönerken, park halindeki araçlardan bazıları da yandı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 31 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adana ve çevre illerdeki morglara kaldırıldı. Asker uğurlaması yapılan Ahmet Koyuncu'nun kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

2 KİŞİNİN KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi. Koyuncunun cansız bedeni de Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu. Kazada ölen kişilerin, asker Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice Kalbur, halasının oğlu Hüseyin Kalbur, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in oğulları Hüseyin ve Arda Koyuncu, dayısının eşi Halime Yıldırım, TIR şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı ile o sırada durakta bekleyen Hediye ve eşi Turhan Karaçar olduğu belirlendi. Kazada ölen 2 kişinin kimlikleri ise yapılan DNA testiyle belirlenecek. TIR şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak, memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Acılı ailelerin, morg önünde bekleyişi sürüyor. (DHA)