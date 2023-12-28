Hafriyat kamyonundaki beton park halindeki araçların üzerine döküldü

Olay, geçtiğimiz çarşamba günün saat 11.20 sıralarda Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı. Kamyonun dorsesindeki beton, park halindeki servis minibüsü ile seyir halindeki otomobilin üzerine döküldü. Park halindeki servis minibüsüne de vuran hafriyat kamyonunun şoförü, olay yerinde durmadan kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri hafriyat kamyonunun sürücüsü B.D.'yi yakaladı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağır tonaj bir TIR'ın açık şekilde olan dorsesinde taşıdığı sıvı halde bulunan beton malzemenin ani fren yapması sonucu park halinde bulunan araçlara ve karayoluna dökülerek trafiği tehlikeye attığı belirlenmiştir. B.D. isimli şahıs aynı gün yakalanmış ve hakkında toplam 4 bin 275 lira cezai işlem uygulanmıştırö denildi. B.D. hakkında ayrıca, "Trafiğin Güvenliğini Kasten Tehlikeye Düşürmek" ve "Mala Zarar Vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.