İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobile çarpan hafriyat kamyonunun damperinden taşan betonlar otomobilin üzerine ve içine döküldü. Kazada yaralanan olmazken kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Hafriyat kamyonundaki beton otomobilin üzerine döküldü

Üzerine beton dökülen otomobil hasar gördü

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobile çarpan hafriyat kamyonunun damperinden taşan betonlar otomobilin üzerine ve içine döküldü kazada yaralanan olmazken kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FNV 778 plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde iken arkasından gelen ve hazır beton yüklü olan hafriyat kamyonu çarptı. Kazada yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle damperden taşan yüzlerce kilo ağırlığındaki betonlar otomobilin arka camını kırarak içine döküldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken yola dökülen betonlar nedeni ile cadde üzerinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücü ise otomobili kenara çekerek içine dökülen betonları eli ile temizlemeye çalıştı.