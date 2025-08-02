Hafriyat Kamyonu Yol Çökmesi Nedeniyle Çukura Düştü

Hafriyat Kamyonu Yol Çökmesi Nedeniyle Çukura Düştü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyreden hafriyat kamyonu, yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta meydana geldi. Hafriyat kamyonu, sokakta ilerlediği sırada, yolun bir bölümü aniden çöktü. Kamyon, oluşan çukurun içine düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kamyon, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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