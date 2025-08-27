Hafriyat Kamyonu Yaşlı Kadına Çarptı: Ağır Yaralı
Eyüpsultan'da yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı 74 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve kadını kamyonun altından çıkardı.
Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden İ.Y. (21) idaresindeki 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kamyonun altında sıkışan Şükran B'yi (74) bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.