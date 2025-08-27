Hafriyat Kamyonu Yaşlı Kadına Çarptı, Ağır Yaralandı

Eyüpsultan 'da hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Borak'a (74), çarptı. Kazada ağır yaralanan Borak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Yılmaz'ın (21) kontrolündeki 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Borak'a çarptı. Borak'ı fark etmeyen kamyon şoförü Yılmaz, çarptığı kadını bir süre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafriyat kamyonunun tekerlekleri arasında sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BİLİNCİ AÇIKTI AMA ÇOK KAN KAYBI VARDI'

Olay anında çevrede bulunan Serhat Çelik, "40-45 yaşlarında hanımefendi yol boyunca geliyordu. Kamyonda sokaktan geldi ve durdu. Hanımefendi karşıya geçerken kamyonun kör noktasında kaldı. Kamyon şoförü de görmeyerek ilerledi. Kadını altına alarak sürekledi. Bilinci açıktı ama çok kan kaybı vardı. Bacağı bileğinden ayrılmıştı." şeklinde konuştu.