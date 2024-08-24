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Hafriyat kamyonu üst geçitten düştü

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Hatay'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HATAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonunun 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 9 Mayıs'ta Defne ilçesi Çekmece Üst Geçidi'nde meydana geldi. Çevre yoluna girerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu, üst geçitten 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü. Kazada kamyonun şoför yaralandı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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