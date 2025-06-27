Hafriyat Kamyonu Trafiği Tehlikeye Attı

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Hatay'da kumları yola döken hafriyat kamyonu, diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Kamyonun tehlikeli ilerleyişi, cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'da kasasındaki kumları yola dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Antakya ilçesi Kavaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen 06 ERA 127 plakalı hafriyat kamyonu, kasasındaki kumları yola saçarak trafikte tehlike yarattı. Trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kamyon uzun süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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