Hafriyat Kamyonu Tamiratında Trajik Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hafriyat Kamyonu Tamiratında Trajik Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir tamirhane önünde hafriyat kamyonunun damper kapağına kafası sıkışan sürücü M.Ş. (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamirat sırasında hafriyat kamyonunun damper kapağına kafası sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede 34 ETM 433 plakalı hafriyat kamyonunun damperinde meydana gelen arızaya müdahale sırasında, sürücü M.Ş. (51) takoz yardımıyla açık tutulan damper kapağından çalışmayı izledi.

Takozun kayıp kapağın kapanmasıyla M.Ş'nin kafası, damper kapağı ile kamyon kasası arasına sıkıştı.

Çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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