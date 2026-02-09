Haberler

Güngören'de kamyon şoförünü bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Güngören'de hafriyat kamyonunun şoförü M.T., iş nedeniyle tartıştığı F.B. tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından F.B. gözaltına alındı ve hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla işlem yapıldı.

Güngören'de, çıkan tartışmada hafriyat kamyonunun şoförünü bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yapıldı.

Hafriyat kamyonunun şoförü M.T. (39) ile F.B'nin (40) iş nedeniyle birbirlerini tanıdığı, kamyonun hafriyat alınan yere yanaştığı sırada bu kişiler arasında başlayan karşılıklı küfürleşmenin kavgaya dönüştüğü ve F.B'nin, M.T'yi bıçakla yaraladığı belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan M.T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli F.B, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan F.B'nin bıçakla kamyonun içindeki M.T. ile tartışması, kamyona çıkarak saldırması cep telefonuyla kaydedildi.

