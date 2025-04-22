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Hafriyat Kamyonu Kamyonete Çarptı, Şoför Hastaneye Kaldırıldı

Hafriyat Kamyonu Kamyonete Çarptı, Şoför Hastaneye Kaldırıldı
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Arnavutköy'de meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu manevra yapan bir kamyonete çarptı. Kamyonet şoförü sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu, kamyonete çarptı. Kamyonet şoförü Levent Yılmaz, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Haraççı- Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafriyat kamyonu, aynı istikamette ilerleyen ve U dönüşü yapmak için manevra yapan kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 41 AKN 615 plakalı kamyonet şoförü Levent Yılmaz araç içerisinde sıkıştı. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Yılmaz, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Levent Yılmaz'ın hafif yaralı olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken caddede yoğun araç trafiği oluştu. Kazada yaralanan kamyonet şoförünün araçtan kurtarılmaya çalışıldığı anlar ve kazadan hemen sonra yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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