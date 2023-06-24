Üye Girişi
Haberler
Hafriyat kamyonu ile ticari araç arasında tehlikeli inatlaşma

Hafriyat kamyonu ile ticari araç arasında tehlikeli inatlaşma

Güncel Haberler

Gebze'de seyir halindeki hafriyat kamyonuyla önündeki hafif ticari aracın tehlikeli inatlaşması kameraya yansıdı. İstanbul'dan Gebze doğru seyir halindeki hafiyat komyonunun şoförü, önündeki otomobili sollayarak geçmeye çalıştı. Hafriyat kamyonunun şoförüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Ardından hafif ticari aracın sürücüsü kendisini sollamaya çalışan hafriyat kamyonunun önüne geçti. Kamyon sürücüsü önce sağa kırdı, diğer aracın sürücüsü de sağ tarafa kayarak önüne geçti. Daha sonra şoför sol tarafa geçtiği sırada, diğer sürücü yine önüne geçti. Bir süre trafikte böyle ilerledikten sonra kaza yaparak yalpalamaya başlayan hafriyat kamyonu sol tarafa geçerek uzaklaştı. O anları trafikteki başka bir sürücü görüntüledi.

p>GEBZE'de seyir halindeki hafriyat kamyonuyla önündeki hafif ticari aracın tehlikeli inatlaşması kemaraya yansıdı.

İstanbul'dan Gebze doğru seyir halindeki hafiyat komyonunun şoförü, önündeki otomobili sollayarak geçmeye çalıştı. Hafriyat kamyonunun şoförüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Ardından hafif ticari aracın sürücüsü kendisini sollamaya çalışan hafriyat kamyonunun önüne geçti. Kamyon sürücüsü önce sağa kırdı, diğer aracın  sürücüsü de sağ tarafa kayarak önüne geçti. Daha sonra şoför sol tarafa geçtiği sırada, diğer sürücü yine önüne geçti. Bir süre trafikte böyle ilerledikten sonra kaza yaparak yalpalamaya başlayan hafriyat kamyonu sol tarafa geçerek uzaklaştı. O anları trafikteki başka bir sürücü görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Tragger Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title