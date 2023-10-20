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Hafriyat kamyonu ile dehşet  saçan sürücü, asayiş şube müdürlüğüne gönderildi

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SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaralayan Sezgin Açık, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaralayan Sezgin Açık, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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