Hafriyat kamyonu ile dehşet saçan sürücü, asayiş şube müdürlüğüne gönderildi
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SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaralayan Sezgin Açık, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
SANCAKTEPE'den kaçırdığı hafriyat kamyonuyla onlarca araca çarpıp 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaralayan Sezgin Açık, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel