Hafriyat kamyonu hız sınırını aşarken sürücü de kural ihlali yaptı

Başakşehir'de hız sınırını aşan hafriyat kamyonunu görüntüleyen sürücü, kendisi de cep telefonu kullanarak kural ihlali yaptı.

Kurallara uymayan hafriyat kamyonunu görüntülemek istedi, kendisi de kural ihlali yaptı

İSTANBUL - Başakşehir'de araçlar için 80 kilometre hız sınırı bulunan yolda saatte 130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonunu görüntüleyen sürücü, direksiyon başında cep telefonu kullanıp hız sınırını aşarak kendisi de kural ihlali yaptı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda bir hafriyat kamyonu sürücüsü 80 kilometre hız sınırı bulunan yolda 130 kilometre hızla gitti. Durumu fark eden otomobil sürücüsü ise seyir halindeyken olanları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Sürücü, yaşanan kural ihlalini kaydederken kendisi de seyir halinde cep telefonu kullanıp hız sınırı aşarak kural ihlali yaptı.