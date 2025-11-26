Hafriyat Kamyonu Demir Dubayı İş Yerine Sokan Kaza
Beyoğlu'nda bir hafriyat kamyonu, kaldırımda bulunan demir dubaya çarpınca duba yerinden söküldü ve bir iş yerinin içine girdi. Güvenlik kameraları kazayı kaydetti.
Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı demir dubanın yerinden sökülerek bir iş yerinin içine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçen hafriyat kamyonu, kaldırımda bulunan demir dubaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen ve fırlayan demir duba, bir iş yerinin açık kapısından içeri girerek duvara çarptıktan sonra yere düştü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafriyat kamyonunun sokaktan geçerken demir dubaya çarpması, fırlayan dubanın iş yerinde bulunan bir kişinin yakınından geçerek duvara çarpıp düşmesi görülüyor.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel