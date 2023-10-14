Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun altında kalan 2 çocuk annesi Menekşe Algan, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16: 00 sularında Bodrum Akçaalan Mahallesinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü T.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hafriyat kamyonu can aldı: Kamyonun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun altında kalan 2 çocuk annesi Menekşe Algan, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16: 00 sularında Bodrum Akçaalan Mahallesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi'nde seyreden Menekşe Algan idaresindeki 48 VG 920 plakalı motosiklete aynı istikamete giden ve motosikleti sollamaya çalışan 48 AIC 381 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpma sonucu motosikletinden düşen kadının üzerinden kamyonun tekeri geçti. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Menekşe Algan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerine geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da olay yerine gelerek bilgi aldı, ailesine başsağlığı diledi. Algan'ın cenazesi olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyon sürücüsü T.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.