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Hafriyat Kamyonu Boşaltma Sırasında Devrildi

Hafriyat Kamyonu Boşaltma Sırasında Devrildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafriyat kamyonunun boşaltma sırasında devrilmesi sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası kamyonda hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafriyat kamyonu kasasında yüklü kumu boşalttığı sırada devrildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 4880 plakalı hafriyat kamyonu, kasasında yüklü kumu Atatürk Mahallesi'nde boş bir alana boşaltmaya başladı.

Kamyon, boşaltma sırasında devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası kamyonda hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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