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Hafriyat Kamyonu 5 Araca Çarptı, 3 Yaralı

Hafriyat Kamyonu 5 Araca Çarptı, 3 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, Antakya-İskenderun kara yolunda 5 araca çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Antakya-İskenderun kara yolu Şekere Mahallesi mevkisinde dün freni arızalanan M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, hafriyat kamyonun duramayarak 5 araca arkadan çarpması yer aldı.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildikleri öğrenildi.

Antakya-İskenderun kara yolunda dün freni arızalanan hafriyat kamyonu 5 araca çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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