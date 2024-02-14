HAFRİYAT KAMYONLARI TOPRAK ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen, 9 kişinin kaybolduğu toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir araçtan çekilen görüntülerde, büyük bir toz bulutuyla birlikte toprağın yamaçtan aktığı görüldü. Görüntülerde, tesise giden kara yolundaki hafriyat kamyonlarının son anda toprak altında kalmaktan kurtulduğu yer aldı. Toprağın aktığı alanın giderek genişlediği, hafriyat kamyonlarının geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı görüldü.