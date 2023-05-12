HAFRİYAT ALIMI SIRASINDA TEMELİNE GİRİLEN 2 BİNA BOŞALTILDI

AMASYA'da bir inşaatın hafriyatının alınması sırasında 4 katlı bina ve yanındaki tek katlı bahçeli evin temeline girildi. Binada ve evde oturanlar tahliye edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Kirazlıdere Mahallesi Derman Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta hafriyat alımı için öğle saatlerinde iş makineleri ile çalışma yapıldı. İddiaya göre hafriyat alımı sırasında yanındaki tek katlı bahçeli ev ile 4 katlı binanın temelinde girildi. Binada yaşayanlar korkuyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak bina ve tek katlı evde yaşayanları tahliye etti. Amasya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 4 katlı bina ve ev mühürlenirken, içinde oturanlar yakınlarının yanına yerleşti. İlgili inşaat firması hakkında soruşturma başlatıldı.