Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali, Tekirdağ'da yapıldı - Haberler

Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali, Tekirdağ'da yapıldı Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik düzenlenen "Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali" Tekirdağ'da yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik düzenlenen "Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali" Tekirdağ'da yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orta Cami'de düzenlenen yarışmaya bölge illeri Tekirdağ, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova müftülüklerinin il birincileri katıldı. Hafızlık yarışması bölge birinciliği finalinde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi Osman İyişenyürek başkanlığında, İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Arslan, Kapaklı Müftüsü Şemsettin Şimşek ve Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Yüksel'den oluşan komisyon en başarılı hafızları seçti. Yarışmada Süleymanpaşa ilçesi Hocaoğlu Cami İmam Hatibi Burhan Topçu bölge birincisi seçilerek, Adıyaman'da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. İkinci Kocaeli'den Erdal Çeçen, üçüncü ise Bursa'dan İsmail Salim seçildi. Programa katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yarışmaya katılan tüm katılımcılara hediye takdim etti. AA / Mesut Karaduman - Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Tekirdağ Marmara Cami Güncel Haberler

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