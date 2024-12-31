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Hafızlık Eğitimini Tamamlayan 200 Adaya Bisiklet Hediye Edildi

Hafızlık Eğitimini Tamamlayan 200 Adaya Bisiklet Hediye Edildi
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Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan 200 hafız adayı için bisiklet ödül programı düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan ve İl Müftüsü Ramazan Tolan katıldı.

Şanlıurfa'da hafızlık eğitimini tamamlayan 200 adaya bisiklet hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı ile İl Müftülüğü işbirliğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bisiklet ödül programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Hz. Muhammed'in peygamberliği ve İslam'ın yayılması anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, bu ödülün hafızlık sürecindeki başarıyı teşvik etmek amacıyla verildiğini belirtti.

İl Müftüsü Ramazan Tolan da programa ve hafız adaylarına verdikleri destek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 200 hafız adayı bisikletlerini teslim aldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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