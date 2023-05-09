Hafızlar, depremde hayatını kaybeden ve görev alanlara hatim indirip dua etti Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu öğrencileri depremde hayatını kaybeden vatandaşlar başta olmak üzere sahada canla başla çalışanlar için hatim indirip dua etti.

Hafızlar, depremde hayatını kaybeden ve görev alanlara hatim indirip dua etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu öğrencileri depremde hayatını kaybeden vatandaşlar başta olmak üzere sahada canla başla çalışanlar için hatim indirip dua etti.

Onikişubat ilçesi 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu'nda eğitim gören yaklaşık 250 hafız depremde hayatını kaybedenleri andı. Kur'an kursu öğreticilerinin de katıldığı hatim indirme programında öğrenciler salavatalar getirip, dua etti. Depremde hayatını kaybedenlerin yanı sıra sahada ilk günden bugüne kadar her alanda görev alanlar için de hatimler okunduç

Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Gül, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ardından bizler ister istemez arabaların içinde yaşamaya başladık ve şehirden uzaklaşma gereği duyduk. Biz Ankara'ya gittik. Allah razı olsun o kardeşlerimizden bizlere kucaklarını açtılar. Biz tekrar yurdumuza döndük ve dedik ki öğrencilerimiz ile biz buradan gidince yardım eden, aşçısından hizmetlisinden, enkaz kaldırma işinde çalışandan, yardımlarda bulunan herkese Kur'an kursu öğreticileri olarak, dua edelim dedik ve dua ettik" dedi.

Kur'an kursu öğrencisi Oğuzalp Yalçın ise "Depremde hayatını kaybedenlere Kur'an-ı Kerim okuyup hatim indirip ruhlarına bağışladık. Allah kabul eder inşallah" diye konuştu.