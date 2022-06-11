Hafızasını kaybeden akrabasının iyileşmesi için ateş ettiğini öne süren şüpheli yakalandı - Haberler

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Hafızasını kaybeden akrabasının iyileşmesi için ateş ettiğini öne süren şüpheli yakalandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Hafızasını kaybeden akrabasının iyileşmesi için ateş ettiğini öne süren şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta akrabası olan kadının yitirdiği hafızasının yerine gelmesi için sokakta kurusıkı silahla ateş ettiğini öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta akrabası olan kadının yitirdiği hafızasının yerine gelmesi için sokakta kurusıkı silahla ateş ettiğini öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde yürüyen iki kadından birinin, aniden yola çıkan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu bayılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, kurusıkı silahı ateşleyerek kaçan şüpheli yakalandı.

Şüpheli sorgusunda, bayılan kadının akrabası olduğunu, rahatsızlığı için gittiği bir doktorun kadının hafızasının yerine gelmesi için şok yaşaması gerektiğini söylediğini aktardı. Şüpheli, bu nedenle böyle bir yönteme başvurduğunu savundu.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının yolda yürüdüğü sırada yan taraftan aniden çıkan bir kişinin yere doğru ateş etmesi ve kadınlardan birinin bayılması yer aldı.

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde, "Geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun 'şok geçirmesi lazım' demesi üzerine akrabaları kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi" şeklindeki iddialara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kadının evinin banyosunda düştüğü, hafızasının belirli aralıklarla gidip geldiği, geçirdiği kaza sonrası hastaneye sevk edilmediği ve akrabaları tarafından yanında silahla ateş edildiği anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüpheli ekiplerimizce tespit edilerek yakalanmış, hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'silahlı tehdit' suçlarından adli tahkikata başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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