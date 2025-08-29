Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan, Malezya'da Dünya Üçüncüsü Oldu

Kur'an-ı Kerim eğitimini ilk olarak imam hatip olan babasından alan Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan, Türkiye'yi temsil ettiği 65. Malezya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya üçüncülüğü elde etti.

İstanbul'da 2005'te dünyaya gelen Muhammed Yahya Yıldızhan, imam hatip olan babası Hacı Yıldızhan'ın gözetiminde yetişerek, ilk Kur'an-ı Kerim eğitimini ondan aldı.

Yıldızhan, 2017'de başladığı hafızlığı 15 ayda tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

İlk yarışma deneyimini 2018'de Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda yaşayan Yıldızhan, Türkiye ikincisi oldu. Ortaokul yıllarında da İstanbul ve Marmara bölgesinde birçok derece elde etti.

Yıldızhan, 2020'de ise TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü, Ramazan ayında ekranlara gelen TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda gün ve hafta birincisi olarak finalist olmaya hak kazandı.

Dünyada en itibarlı Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmalarından birisi olarak kabul edilen 65. Malezya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Yıldızhan, dünya üçüncülüğü elde etti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim sesinin hiç kesilmediği bir evde büyüdüğünü belirten Yıldızhan, "Babamla birlikte Mısırlı karileri dinlerdik. Ben onları taklit etmeye çalışırdım, babam da bu kabiliyetimi fark edip teşvik ederdi. Daha sonra camide müezzinlik yaparak farklı yerlerde Kur'an okumaya başladım." dedi.

Yıldızhan, hafızlığa adım atmasında babasının aldığı bir kararın dönüm noktası olduğunu kaydederek, "2015 yılında babam imam hatip olması münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığında sınava girerek yurt dışında Almanya'ya gitmeye hak kazanmıştı. Bu süreçte sırf benim hafızlık yapabilmem adına orayı bırakıp Türkiye'ye geri dönmesi, benimle ilgilenmesi beni en motive eden şey oldu. 2017'de başladığım hafızlığı 15 ayda tamamladım ve hıfzımı ikmal ederek belge almaya hak kazandım." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi temsil edip derece aldığım için çok mutluyum"

2020'de katıldığı TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki jürilerin kendisini kıraat alanında ilerlemesi için yönlendirildiğini belirten Yıldızhan, "Oradaki jüri heyetinde bulunan Osman Egin hocam elimden tuttu. Şamlı Şeyh Muhammed Mansur'dan 'Kıraat-ı Aşere" dediğimiz on kıraat ilmi, bu ilme dair manzume ezberleri ve Arapça eğitimi aldım. Bu ilim bana yeni bir kapı açtı."diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in onayıyla Malezya'daki yarışmaya katılmaya hak kazandığını söyleyen Yıldızhan, yarışmada 16 jüri olduğunu belirterek yarışma süreci hakkında şunları kaydetti:

"Bu sene 65'incisi düzenlenen yarışma, şu an dünya üzerindeki en eski ve en prestijli yarışmalardan birisi. Yarışmaya 49 ülkeden 71 farklı yarışmacı, hıfz ve Kur'an-ı Kerim dallarında katıldı. Ben yarışmaya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında katıldım. Tabii yarışma zorlu bir yarışma olduğu için öncelikle ön eleme aşaması oldu. Ön eleme aşamasında bize verdikleri Aşr-ı Şerif'i okuduk. Ön eleme aşamasını geçtikten sonra, 2-9 Ağustos tarihleri arasında Malezya'da yarışma düzenlendi. Yarışmada okuyacağınız yer sabah kurada çekildi, akşam vakti burayı aşır olarak okumanız talep edildi. Her yarışmacıya 10 dakika süre verildi, bu 10 dakika süre zarfında en az 3-4 makam sergileyerek ve makamların çeşitli perdelerini göstererek, tecvit ahkamına riayet ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti sunması gerekti. Elhamdülillah ben de ülkemizi bu yarışmada güzel bir şekilde temsil edip derece aldığım için çok mutluyum."

"Türk bayrağımızın dalgalanışına şahit olmak bize ayrı bir gurur verdi"

Yıldızhan, "Anne babalar, çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i öğretmeden önce sevdirmeli. Güzel okumak isteyenler bol bol dinlemeli, çok okumalı, en önemlisi ihlas ve samimiyete önem vermelidir. Büyük karilerin sırrı da buydu." ifadelerini kullandı.

Bir yandan üniversite eğimine devam edip, bir yandan da Mısırlı Kıraat Alimi Şeyh Ahmed İsa Al-Masarawi'den kıraat dersleri aldığını ifade eden Muhammed Yahya Yıldızhan, "Kıraat ilmini ve Kur'an-ı Kerim ilimlerini derinleştirip İslam'a hizmet etmek, talebeler yetiştirmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'yi farklı uluslararası yarışmalarda en güzel şekilde temsil etmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.

Din görevlisi Hacı Yıldızhan ise oğlunun başarısına ilişkin, "Muhammed Malezya'da Kur'an tilaveti yaparken Türk bayrağımızın dalgalanışına şahit olmak bize ayrı bir gurur verdi. Ailelerin çocuklarıyla hafızlık sürecinde gece gündüz beraber olmaları çok önemli. Biz sürekli onunla birlikte olduk, ortam hazırladık, karileri dinlettik. Gururluyuz, bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.