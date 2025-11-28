Hafız-ı Şirazi'nin Hayatı ve Sanatı Rami Kütüphanesi'nde İncelendi

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek" söyleşi dizisinin ilk dersinde Fars şiirinin önemli ismi Hafız-ı Şirazi'nin hayatı ve sanatı ele alındı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre Ourmazd Golyari, "Dibace ve Giriş: Hafız'ın Dünyası" başlıklı ilk derste, XIV. yüzyıl Fars şiirinin önemli temsilcilerinden Şirazi'nin hayatı, yaşadığı dönem, şiir anlayışı ve tasavvufi arka planını anlattı.

İranlı şairin yaşadığı İlhanlı dönemi sonrası Şiraz'ın kültürel ortamı, şairin ilgi alanları, sosyal çevresi ve edebi kişiliğinin oluşum sürecini aktaran Golyari, Hafız'ın kullandığı temel terimler, semboller, tasavvufi ve estetik yöntemler üzerinde durdu. Ayrıca, tarihsel kaynaklarda İranlı şaire dair anlatılan efsaneler, halk arasında yayılan menkıbeler ve şairin gerçek kişiliği arasındaki ayrımları örneklerle açıkladı.

Gazeller okundu

Golyari, Hafız-ı Şirazi'nin yanlış anlaşılan yönlerini de anlatarak, mezarının bir dönem Müslüman mezarlığına uygun görülmediği yönünde yaşanan tartışmalara değindi.

Hafız'ın şiirinde belirsizlik, çoklu anlam ve sembolik perdelenmenin bilinçli bir yöntem olduğunu ifade eden Golyari, "Hafız, gerçeğin tek bir yoruma sıkıştırılamayacağını, şiirin çok katmanlı bir anlam dünyasına sahip olduğunu en iyi şekilde gösteren şairdir." ifadelerini kullandı.

Ourmazd Golyari, Hafız'ın gazellerinin okunduğu etkinlikte, beyitlerin anlamları, metaforik bağlamları, dayandığı Kur'an kıssaları ve tasavvufi göndermeleri de açıkladı.

Hafız'ın edebiyat geleneğindeki yerini Attar, Senai ve Mevlana gibi öncülerle karşılaştıran Golyari, şairin Fars şiirindeki özgün konumunun tasavvuf ile dünyevi estetiği aynı dizgede bir araya getiren özel bir damar olduğunu ifade etti.

Etkinliğe lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra edebiyat meraklıları da ilgi gösterdi.

Program 15 hafta sürecek

Rami Kütüphanesi'nde iki haftada bir düzenlenecek Hafız Okumaları 15 hafta sürecek. Program kapsamında aşk ontolojisinden insanın yaratılışına, hakikat arayışından bilgelik, sadakat, fedakarlık ve ayrılık temalarına kadar Hafız'ın şiirinde öne çıkan pek çok konu ele alınacak.

Etkinliklere katılmak isteyenlerin, her program öncesinde katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Başvuru formu, etkinlik tarihinden önce kütüphanenin resmi internet sitesinde yayınlanacak.