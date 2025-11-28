Haberler

Hafız-ı Şirazi'nin Hayatı ve Sanatı Rami Kütüphanesi'nde İncelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek' söyleşi dizisinin ilk dersinde ünlü Fars şairi Hafız-ı Şirazi'nin hayatı ve şiir anlayışı ele alındı. Ourmazd Golyari, Hafız'ın edebi kişiliği ve eserlerinde kullanılan tasavvufi yöntemleri katılımcılara aktardı.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek" söyleşi dizisinin ilk dersinde Fars şiirinin önemli ismi Hafız-ı Şirazi'nin hayatı ve sanatı ele alındı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre Ourmazd Golyari, "Dibace ve Giriş: Hafız'ın Dünyası" başlıklı ilk derste, XIV. yüzyıl Fars şiirinin önemli temsilcilerinden Şirazi'nin hayatı, yaşadığı dönem, şiir anlayışı ve tasavvufi arka planını anlattı.

İranlı şairin yaşadığı İlhanlı dönemi sonrası Şiraz'ın kültürel ortamı, şairin ilgi alanları, sosyal çevresi ve edebi kişiliğinin oluşum sürecini aktaran Golyari, Hafız'ın kullandığı temel terimler, semboller, tasavvufi ve estetik yöntemler üzerinde durdu. Ayrıca, tarihsel kaynaklarda İranlı şaire dair anlatılan efsaneler, halk arasında yayılan menkıbeler ve şairin gerçek kişiliği arasındaki ayrımları örneklerle açıkladı.

Gazeller okundu

Golyari, Hafız-ı Şirazi'nin yanlış anlaşılan yönlerini de anlatarak, mezarının bir dönem Müslüman mezarlığına uygun görülmediği yönünde yaşanan tartışmalara değindi.

Hafız'ın şiirinde belirsizlik, çoklu anlam ve sembolik perdelenmenin bilinçli bir yöntem olduğunu ifade eden Golyari, "Hafız, gerçeğin tek bir yoruma sıkıştırılamayacağını, şiirin çok katmanlı bir anlam dünyasına sahip olduğunu en iyi şekilde gösteren şairdir." ifadelerini kullandı.

Ourmazd Golyari, Hafız'ın gazellerinin okunduğu etkinlikte, beyitlerin anlamları, metaforik bağlamları, dayandığı Kur'an kıssaları ve tasavvufi göndermeleri de açıkladı.

Hafız'ın edebiyat geleneğindeki yerini Attar, Senai ve Mevlana gibi öncülerle karşılaştıran Golyari, şairin Fars şiirindeki özgün konumunun tasavvuf ile dünyevi estetiği aynı dizgede bir araya getiren özel bir damar olduğunu ifade etti.

Etkinliğe lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra edebiyat meraklıları da ilgi gösterdi.

Program 15 hafta sürecek

Rami Kütüphanesi'nde iki haftada bir düzenlenecek Hafız Okumaları 15 hafta sürecek. Program kapsamında aşk ontolojisinden insanın yaratılışına, hakikat arayışından bilgelik, sadakat, fedakarlık ve ayrılık temalarına kadar Hafız'ın şiirinde öne çıkan pek çok konu ele alınacak.

Etkinliklere katılmak isteyenlerin, her program öncesinde katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Başvuru formu, etkinlik tarihinden önce kütüphanenin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Almanya, Gazze'den gelen 8 eşeğe sığınma hakkı verdi

Bebeklere kapıyı kapatan Avrupa ülkesi, eşeklere sığınma hakkı verdi
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.