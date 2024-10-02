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Hafız Doktor Opr. Dr. Salih Selman'dan Öğrencilere İlham Verici Söyleşi

Hafız Doktor Opr. Dr. Salih Selman'dan Öğrencilere İlham Verici Söyleşi
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hafız kimliği ile tanınan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Selman, tıp öğrencilerine meslek hayatına dair deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştı.

"Hafız doktor" olarak bilinen Opr. Dr. Salih Selman, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Hekimlik mesleğinin yanı sıra hafız kimliği ile tanınan Genel Cerrahi Uzmanı Selman, Birlik Vakfı Kütahya Şubesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Yaşamından kesitleri anlatan Selman, "Mesleğimden para kazanayım, güzel bir tekne sahibi olayım, ameliyat yapacağım, mutlu olacağım zannediyordum. Böyle bir hayat hayalim vardı. Tıp fakültesinde sadece beden öğrenmedim, Allah'a nasıl bir kul olunması gerektiğini de öğrendim. Bu bana Allah-ü Teala'nın bir lütfu oldu." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Selman, çalışmanın çok kıymetli olduğunu, gençlerin ancak çalışarak başarılı olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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