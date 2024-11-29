Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

Hafik Gölü'nde Buzlu Manzara ve Sakarmeke Kuşları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Dondurucu soğukta gölde toplanan yüzlerce sakarmeke kuşu görsel şölen sundu.

Göl buz tuttu, kuşlar görsel şölen oluşturdu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Gölde buz tutmayan bazı kısımlarında toplanan yüzlerce sakarmeke kuşu ise adeta görsel şölen oluşturdu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Gölde buz tutmayan bazı kısımlarında toplanan yüzlerce sakarmeke kuşu ise adeta görsel şölen oluşturdu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Termometrelerin sabah saatlerinde eksi 10 dereceyi gösterdiği kentte, Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' olarak belirlenen Hafik Gölü'nde buz kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki ise buz tutan gölün yüzeyinde görüntülendi. Öte yandan gölün buz tutmayan kısımlarında toplanan yüzlerce Sakarmeke kuşları görsel şölen oluşturdu. Buz tutan göl havadan dron ile görüntülendi.

"Hissedilen soğukluk daha fazla"

İlçe sakinlerinden Çetin Karabasar, hissedile soğukluğun daha fazla olduğunu ifade ederek, " Bulunduğumuz yer Sivas'ın Hafik gölü. Manzaramız çok güzel. Şu doğallığı ve doğal manzarayı herkesin görmesini isteriz. Şuanda bile çok soğuk. Gecemiz zaten soğuk geçiyor. Eksi 10-15'leri görüyoruz. Telefonlarımız eksi 10 diyor ama hissedilen soğukluk daha da fazla. Soğuktan dolayı gölümüz dönmüş durumda. Etrafımızda ki tesisler ister istemez kapalı. Geçen seneye göre bu yıl kış erken geldi. Barajlarımızda neredeyse su kalmadı." şeklinde konuştu.

Hafik Gölü'nde Buzlu Manzara ve Sakarmeke Kuşları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Güncel
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

Uzmanlar şaşkın! Diri fay yok ama deprem var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.