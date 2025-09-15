Haberler

Hafif Ticari Araçtan Atılan Havai Fişek Anız Yangınına Neden Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçtan atılan havai fişek, tarlada anız yangını çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçtan atılan hava fişek, tarlada anız yangınına yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde seyir halindeki bir hafif ticari araçtan, gece saatlerinde hava fişek atıldı. Ardı ardına patlayan havai fişekler çevrede paniğe yol açarken, kıvılcımlar yol kenarındaki tarlada anız yangına neden oldu. Beyaz renkli hafif ticari araç olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL (Bursa),

