HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAFİF TİCARİ ARAÇLA TAKSİ ÇARPIŞTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'da hafif ticari araçla taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da hafif ticari araçla taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Kütahya yönüne giden Özer Çakmak (49) yönetimindeki 43 T 0103 plakalı taksi, karşı yönden gelen Ahmet Kara (20) yönetimindeki 43 SN 696 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte hafif ticari araçtaki Tunahan Ay (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından hafif ticari araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title