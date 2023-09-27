Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Nevşehir yolu Çiftlik Mahallesi 6338 Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden K.O. idaresindeki 07 APZ 688 plakalı otomobil, Hasas Mahallesinden kara yoluna çıkan H.A.Ö. yönetimindeki 68 ACV 730 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada sürücüler ve 68 plakalı araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.