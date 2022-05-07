Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Haberler

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Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Salih G. (71) idaresindeki 34 VZ 3096 plakalı hafif ticari araç, Çörekçiler köyü mevkisinde karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki 34 GJ 5851 plakalı minibüsle çarpıştı.

Salih G. ile Neriman G. kaza yerinde, M.G. de kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

AA / Güncel

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