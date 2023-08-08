Hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi: 2 yaralı

HATAY - Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol- Payas D91 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 ACV 961 plakalı hafi ticari araç ile 27 AIK 698 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılarından birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.