Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı (2) - Haberler

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mesut Madan - Güncel
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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı (2)

'YEŞİL IŞIKTA GEÇİYORDUM'Burdur'da motosiklet sürücüsü Fırat Çetin'in yaşamını yitirdiği kazada polis merkezine götürülen hafif ticari aracın sürücüsü İ.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'YEŞİL IŞIKTA GEÇİYORDUM'

Burdur'da motosiklet sürücüsü Fırat Çetin'in yaşamını yitirdiği kazada polis merkezine götürülen hafif ticari aracın sürücüsü İ.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sürücü İ.G. ifadesinde, kendisinin değil, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi. İ.G., "Bana yeşil ışık yandı. Yeşil ışıkta geçiyordum. Bu motosikletin geldiği taraftaki araçlar kırmızı ışıkta bekliyordu. Motosikletli otomobillerin arasından gelip, bana çarptı. Ondan sonra da yere düştüğünü gördüm" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Güncel

Motosiklet, Burdur, Polis, Fırat, Güncel, Haberler

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